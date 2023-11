Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit Chinese automerk ontslaat 10 procent van zijn werknemers

Begin oktober schreven we dat Nio zo’n 33.000 euro per verkochte auto verliest. Dat begint nu pijn te doen, kennelijk, want het Chinese merk heeft besloten om personeel te ontslaan.

En flink ook. Nio zet 10 procent van zijn personeel op straat. Dit om de kosten te drukken, zo zegt het bedrijf, en de efficiëncy te verbeteren.

Groeiende concurrentie voor Nio

Nio heeft op dit moment ongeveer 11.000 mensen in dienst, maar in de komende weken al wordt dat naar minder dan 10.000 teruggebracht.

In een e-mail aan het personeel staat dat het op de Chinese markt met een groeiende concurrentie te maken heeft. Bovendien zakt de vraag naar EV’s ook in China in en hebben elektrische fabrikanten last van de door Tesla ontketende prijsoorlog.

Nio verkocht in de eerste negen maanden van 2023 net geen 110.000 auto’s. Dat is een stijging van 33,4 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Ook investeringen uitgesteld

Om de kosten fors omlaag te krijgen, schrapt Nio niet alleen banen, maar stelt het ook investeringen uit. De firma denkt er eveneens over na om in Europa met dealers te gaan werken. Momenteel verkoopt de fabrikant zijn auto’s via zijn eigen ‘stores’.

Stijgende verkopen in Nederland

Ook in Nederland, trouwens. Het merk heeft langs de A2 bij Breukelen het oude experience centre van Peugeot gekocht. Met de verkopen van auto’s loopt het nog niet zo hard. Vorig jaar wist het merk 52 EV’s te slijten. In 2023 waren dat er tot nu toe 189.