Dit elektrische busje koop je voor minder dan 15.000 euro

Veel ondernemers maken zich druk om het verbod op dieselbusjes. Over anderhalf jaar zijn ze niet meer welkom in tientallen gemeentes in Nederland. De oplossing: elektrische bedrijfswagens. Dit busje vind je voor minder dan 15.000 euro.

Veel elektrische auto’s zijn nog duur en ongeschikt voor sommige ondernemers. Met veel EV’s kan je namelijk niet je viskar of oliebollenkraam trekken. Rijd je niet veel kilometers en heb je niet veel trekgewicht nodig, dan is deze occasion wellicht een optie.

Elektrische bedrijfswagen voor 15.000 euro

Een elektrisch busje voor 15.000 euro vinden is geen makkelijke opgave. Voor dit geld is het aanbod volledig elektrische bedrijfswagens klein.

Als we kijken naar wat wel mogelijk is, dan vinden we een Nissan e-NV200. Deze auto heeft 24 kWh accupakket (bruto). De nettocapaciteit bedraagt 22 kWh. Hiermee kom je volgens de fabrikant 170 kilometer ver. Het accupakket voorziet een 109 pk elektromotor van energie. De motor levert 254 Nm aan koppel.

Een groot nadeel

Hoewel het aantrekkelijk lijkt voor veel ondernemers om een elektrisch busje voor minder dan 15.000 euro op de kop te tikken, kan je met de Nissan e-NV200 niet veel kilometers maken.

Snelladen kan de elektrische bedrijfswagen namelijk niet. Ook aan de openbare laadpaal haalt de auto slechts 8 kW. Niet snel dus. Is je accu leeg, dan moet je lang wachten.

Rijd je veel kleine stukjes en heb je toch een elektrisch busje nodig, dan is de Nissan NV200 wel een optie. Hij biedt immers flink wat ruimte en is goedkoop.

Elektrisch busje voor weinig geld

We vinden een Nissan NV200 occasion voor 12.735 euro. De auto komt uit 2017 en heeft sindsdien net geen 38.000 kilometer gereden. De elektrische bedrijfswagen had in 2017 nog een catalogusprijs van 35.768 euro.

