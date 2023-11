Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom de Opel Astra Sports Tourer Electric best oké geprijsd is

Elektrische stationwagons zijn er nog niet zoveel, helemaal niet in het lagere segment. Daarom lijkt de Opel Astra Sports Tourer Electric er best goed voor te staan, ook qua prijs.

Ho ho, hoor ik iedereen roepen: een vergelijkbare MG5 Electric, dus met 400 kilometer range, is zo’n 2600 euro goedkoper. Ja, dat klopt, maar laten we eerlijk zijn, dat is een iets andere auto.

Fraaie Opel Astra Sports Tourer

De Opel Astra Sports Tourer Electric heeft uitstraling en is niet zo inwisselbaar als de broodnuchtere MG5. Ook hebben nog steeds veel Nederlanders er iets op tegen om Chinees te rijden.

Bijna zelfde specs als MG5

De MG5 Electric Long kost 38.885 euro en daarvoor krijg je 156 pk, 280 Nm, een range van 400 kilometer en een snellaadmogelijkheid van 87 kW. De Opel zit daar niet ver vanaf.

Want de Astra Sports Tourer Electric is ook 156 pk sterk, heeft 260 Nm koppel en komt op een volle acculading 413 kilometer ver. Snelladen doet-ie met 100 kW.

Peugeot e-308 SW veel duurder

De specs zijn hetzelfde als die van de Peugeot e-308 SW, die onderhuids gelijk is aan de Opel. Het Franse merk vraagt echter minimaal 44.885 euro voor de EV. Dat is 3400 euro meer (!) dan Opel doet.

In aanmerking voor subsidie

De Opel Astra Sports Tourer Electric is er namelijk vanaf 41.499 euro. Zelfs de rijk uitgeruste GS-versie komt nog maar tot 44.499 euro, waarmee beide dus in aanmerking komen voor de SEPP-subsidie.

Iets minder bagageruimte

Als stationwagon is de Astra redelijk ruim, met in de bagageruimte plek voor 515 liter aan spullen, wat is uit te breiden naar 1553 liter door de rugleuning van de bank om te klappen.

In vergelijking met de brandstofversies van de Astra is dat iets minder trouwens. Die komen standaard tot bijna 600 liter, omdat in de Opel Astra Sports Tourer Electric de accu een deel van de kofferbak af snoept.