Ingekorte BMW 6-serie cabrio nu te koop als occasion

Afgelopen september verscheen Joop Moesbergen in de Autovisie-rubriek Uw Garage met zijn zelfgeknutselde BMW 6-serie cabriolet. Nu staat de eigenaardige auto te koop als occasion.

Moesbergen had al een pre-facelift BMW 6-serie in bezit, en kocht dit exemplaar erbij als donorauto. De donorauto bleek een faceliftmodel te zijn waardoor veel onderdelen verschilden en Moesbergen er niets mee kon. Van een kennis kon hij een oude 7-serie overnemen, waarna hij besloot beide auto’s te gebruiken om een cabriolet te bouwen.

Zelfgebouwde cabrio als occasion

Het dak van de 6-serie afzagen was voor de BMW-liefhebber niet genoeg. Moesbergen wilde per se dat het een tweezitter zou worden, waarmee hij het project een tandje moeilijker voor zichzelf maakte. Na met lasers het nodige meetwerk te verrichten, werd de BMW 6-serie ingekort. Tegelijkertijd wilde hij onder meer de motorkap en het dashboard van de 7-serie gebruiken, maar die moesten allebei versmald worden.

Klik hier wanneer de video niet wordt getoond

Het eindproduct staat nu dus te koop als occasion. Over de deugdelijkheid hoef je je als koper niet druk te maken. “Van de keurmeester kreeg ik een compliment voor de bouwkwaliteit”, vertelde Joop Moesbergen ons. Er zit dan ook geen enkele beweging in de koets. “Ik heb er eigenlijk een omgekeerde brugconstructie in gemaakt en dat is goed gelukt. De koets is echt stijf.”

Vraagprijs van de tweedehands BMW

Zie jij jezelf wel rijden in dit eigenaardige bouwwerk? Dan zul je 25.000 euro uit je portemonnee moeten toveren. Dat is de prijs die Joop Moesbergen voor de BMW-occasion vraagt. Ter vergelijking: op verkoopsite Gaspedaal.nl vind je 6-series van de E24-generatie vanaf een kleine 15.000 euro. Een tweede generatie BMW 7-serie, die ook gebruikt is in dit project, koop je voor een vergelijkbaar bedrag. Maar ja, die zijn niet eigenhandig omgetoverd tot cabriolet. Überhaupt niet zo’n BMW-fan? Dan is deze oude Volvo 940 met 2JZ-motor misschien iets voor jou.