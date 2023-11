Deel dit: Share App Mail Tweet

Tesla Cybertruck in levenden lijve leidt tot felle kritiek

Afgelopen week werd een matzwarte Tesla Cybertruck op de openbare weg gespot met achter het stuur hoofdontwerper Franz von Holzhausen. Toen EV-fanaten de elektrische auto van dichtbij zagen, bekroop hen echter een gevoel van teleurstelling.

De Tesla Cybertruck laat al lange tijd op zich wachten. In 2019 werd de elektrische pick-up op ietwat knullige wijze onthuld. Elon Musk beweerde dat de auto was uitgerust met kogelwerend glas, maar toen tijdens een demo een stalen bal tegen de zijruit werd geworpen, bleek het glas toch niet zo sterk.

Wanneer verschijnt de Tesla Cybertruck?

Desalniettemin keken fans van het merk reikhalzend uit naar de excentrieke EV. Hun geduld werd echter op de proef gesteld, want de productiedatum werd keer op keer uitgesteld. Inmiddels is de productie eindelijk gestart en de eerste modellen schijnen eind deze maand te worden uitgeleverd.

De vraag is of die early adopters daar zo blij mee moeten zijn. Het exemplaar waarin Von Holzhausen werd gezien heeft namelijk sluitnaden waar je een Smart tussen kunt parkeren. Dat blijkt uit foto’s die Twitteraar – of X’er moeten we zeggen – Daniel Golson plaatste nadat hij tegen de Tesla Cybertruck aanliep.

Enorme kieren

Het gaat om enorme panel gaps bij de spatborden, zijschermen en andere panelen van de Tesla Cybertruck. Ook de manier waarop de lichtbalk op de achterklep aansluit met de vaste verlichting op de hoeken van de pick-up. De criticus is overduidelijk geen fan van het model. Als iemand hem vraagt of er verder nog iets opviel aan de auto, antwoordt hij: “Ja, elk onderdeel van de auto ziet eruit als troep. Ik hoop dat het helpt.”



Het EV-merk van Elon Musk stond nooit bekend om zijn bouwkwaliteit, al zitten de elektrische auto’s vandaag de dag een stuk beter in elkaar. Dat kan niet worden gezegd over deze matzwarte Tesla Cybertruck, wat doet vermoeden dat het in dit geval toch nog om een pre-productiemodel gaat. Voor kopers van de pick-up is dat ook te hopen.