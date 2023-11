Deel dit: Share App Mail Tweet

Rijd jij graag te hard? Dan wil Bloodhound jou achter het stuur hebben!

Het Bloodhound LSR-project is op zoek naar een nieuwe coureur. Eentje die deze raket op wielen naar een topsnelheid van ruim 1600 km/h durft te sturen.

De Bloodhound LSR (Land Speed Record) werd in 2008 aangekondigd en heette toen nog SSC (Super Sonic Car). Het doel van de raketwagen was om de 1000 mph-barrière (meer dan 1600 km/h) te slechten, maar daar kwam tot nu toe weinig van terecht.

Bloodhound op zoek naar geld

Het project is door de jaren heen geplaagd door een tekort aan geld, technische problemen én de COVID-pandemie. Op 16 november 2019 tikte Bloodhound, tijdens een testrit, een snelheid van 1011 km/h aan.

Om toch nog de 1600 km/h te kunnen halen, is het team op zoek naar geld. En het hoopt dat een potentiële nieuwe coureur dat met zich kan meebrengen.

Roadshow door UK

Bloodhound houdt op verschillende plekken in het Verenigd Koninkrijk een roadshow, onder de naam ‘Race to Greatness’, om een bestuurder te vinden. Andy Green, RAF-piloot en houder van het huidige wereldrecord, zal de nieuweling begeleiden.

Recordhouder Andy Green

Green was in 1997 de eerste persoon die op land, in een voertuig, door de geluidsbarrière wist te breken. Hij stuurde zijn straalauto, de ThrustSSC, naar een snelheid van 1227 km/h.

Bloodhound wil sponsoren aantrekken

Het LSR-team hoopt dat de publiekelijke zoektocht naar een nieuwe bestuurder sponsoren aantrekt en media-aandacht genereert. Er is naar schatting nog 13,7 miljoen euro nodig om voor het record te kunnen gaan.

Rolls-Royce-straalmotor

Bloodhound LSR wordt aangedreven door een Rolls-Royce EJ200-straalmotor uit de Eurofighter Typhoon, een cluster hybrideraketten en een supercharged V8 van Jaguar als brandstofpomp voor de straalmotor.