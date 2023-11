Deel dit: Share App Mail Tweet

De elektrische Volkswagen ID.7 blinkt uit in ruimte en comfort

Als topmodel van de ID-familie komt de Volkswagen ID.7 in het vaarwater van de BMW i4 terecht. Wat gooit hij in de strijd? Vooral heel veel ruimte en heel veel comfort.

De Volkswagen ID.7 zit qua vermogen, qua range én qua prijs dicht tegen de BMW i4 aan. Met een Tesla Model 3 en Polestar 2 kunnen we hem moeilijk vergelijken. Die zijn een stuk minder duur.

Volkswagen ID.7 prijs

Want de introductieversie van de ID.7, de Pro Business, is vanaf december te bestellen vanaf 63.990 euro. Begin volgend jaar introduceert Volkswagen een variant die net onder de 60 mille kruipt.

Actieradius van 600 kilometer

De Volkswagen ID.7 Pro heeft achterwielaandrijving, een 286 pk sterke elektromotor en een range van rond de 600 kilometer. Later komt er ook een Pro S beschikbaar, met een grotere batterij, die richting de 700 kilometer gaat.

Stationwagon in de zomer

Erg belangrijk voor Nederland is de stationwagon, de Tourer. Die komt in de zomer van 2024 naar ons land en zal naar verwachting 80 procent van de verkopen voor z’n rekening nemen.

Volkswagen ID.7 is fors

De ID.7 is groot. Hij meet net geen 5 meter in de lengte en heeft een wielbasis van 3 meter. Dat is niet alleen achter het stuur te merken – de auto voelt fors aan – maar ook in het interieur.

Op de achterbank is de beenruimte buitengewoon indrukwekkend. Een sedan is de Volkswagen ID.7 strikt genomen niet, want hij heeft een grote vijfde deur, net als de Skoda Superb.

Zijn bagageruimte is flink. En als dat nog niet genoeg is, mag er ook een aanhanger achter de ID.7. Hij kan 750 kilo ongeremd en 1000 kilo geremd trekken. Er zou dus ook een lichte caravan achter kunnen.

Sportieve GTX-variant

Naast de Tourer komt Volkswagen in de zomer volgend jaar ook met de GTX. Dat is een sportievere versie van de ID.7, met vierwielaandrijving en een vermogen van 340 pk.