Kun je deze Lamborghini Huracán STO SC nou kopen, of niet?

De Lamborghini Huracán STO kost in Nederland meer dan 450.00 euro. Maar als je nóg meer geld wilt uitgeven, dan kan dat natuurlijk ook. Dit is de Huracán STO SC 10th Anniversario.

We moeten eerlijk toegeven dat we nog geen prijs weten van de Lamborghini Huracán STO SC, maar dat-ie meer kost dan de ‘reguliere’ STO staat buiten kijf. Althans, als-ie te koop is, want dat zegt Lamborghini niet.

Lamborghini Huracán-feest

Wat het merk viert met de Huracán STO SC 10th Anniversario? Tien jaar Squadra Corse staat in het begeleidende persbericht, maar dat is vreemd. De raceafdeling van Lamborghini bestaat al langer.

Wat wél in 2013 werd opgericht, is de Ad Personam-afdeling. Je kunt de divisie vergelijken met Aston Martin Q, Ferrari Special Projects, McLaren Special Operations en Porsche Exclusive.

Met andere woorden: als je bij Lamborghini aanklopt met een extra grote zak geld, dan kan (bijna) alles. Nertsenbekleding op de stoelen? Vast. Een head-up display met een foto van je partner erin? Misschien..

Kleur van Le Mans-prototype

De Lamborghini Huracán STO SC 10th Anniversario is groen met zwart, de kleuren van de Lamborghini SC63, het Le Mans-prototype dat volgend jaar aan de start van de 24 uur van Le Mans verschijnt.

Betere aero en dempers

Ten opzichte van de ‘gewone’ Huracán STO hebben de Squadra Corse-ingenieurs de aerodynamica nog verder verbeterd, met extra spoilerlipjes voorop en een iets steilere achtervleugel voor meer downforce.

Verder is de ophanging aangepast, met instelbare dempers uit de racerij, en monteert Lamborghini andere Bridgestone-banden onder Huracán STO SC 10th Anniversario.

De Lamborghini heeft standaard een Akrapovic-uitlaat

De 5,2-liter atmosferische V10 is niet aangepakt, dus die levert, net als in de reguliere STO, een vermogen van 640 pk. Hij klinkt wel nóg beter, aldus de makers, door de standaard Akrapovic-uitlaat.