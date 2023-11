Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze spectaculaire race-Lancia komt terug! En jij kunt hem kopen…

Dit is een Lancia Beta Montecarlo Turbo Group 5, een 420 pk sterke silhouetracer, die van 1979 tot en met 1982 een succesvolle circuitcarrière had. En volgend jaar komt-ie terug, als klantenauto.

Het Italiaanse bedrijf Kimera Automobili heeft nu 37 stuks van zijn bloedstollend mooie EVO37 verkocht, een moderne straatvariant van de Lancia 037, een rallyauto uit het Group B-tijdperk.

Moderne Lancia 037

Chassisnummer 001 – een donkergroene EVO37 met gele koplampen en bronskleurige wielen – is door een Nederlandse zakenman en verzamelaar gekocht. Na nummer 37 stopt Kimera met de bouw.

Nu met vierwielaandrijving

Dat betekent dat het bedrijf aan twee volgende auto’s kan beginnen. De eerste is de EVO38, die over drie maanden wordt onthuld: een EVO37, maar dan niet met achter- maar vierwielaandrijving.

Raceauto met Montecarlo-looks

Over meer dan een half jaar komt daar de Kimera K-39 bij, een circuitauto met de looks van de Lancia Beta Montecarlo Turbo Group 5. Kimera heeft er al een schaalmodel van laten zien.

We zeiden in de kop van dit verhaal optimistisch dat jij de Kimera K-39 kan kopen. Dat is strikt genomen ook waar, maar bedenk wel dat de EVO37 488.000 euro kost, exclusief btw en bpm, dus zal deze K-39 nog een tikkeltje duurder zijn.

Lancia Beta Montecarlo

De originele Beta Montecarlo Turbo was losjes op de Beta Montecarlo gebaseerd, maar was grotendeels opgebouwd rondom een buizenframe. Hij werd door een viercilinder turbomotor aangedreven en had zo’n 370 tot 490 pk, afhankelijk van de motor en de tune.