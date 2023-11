Deel dit: Share App Mail Tweet

Toyota geeft niet op en komt gewoon wéér met een auto op waterstof

Toyota laat zich niet zomaar uit het veld slaan en brengt toch weer een auto op waterstof. Ditmaal is het de sedanversie van de Crown.

De Crown kennen we in Nederland niet (meer), maar is in Japan een belangrijk model voor Toyota. De afgelopen twintig jaar was hij er alleen als sedan, maar nu wordt het leveringsprogramma uitgebreid.

Nog een auto op waterstof van Toyota

Van de zestiende generatie Crown bestaan op het moment een aantal carrosserievarianten: een vierdeurs cross-over, een vijfdeurs SUV en deze gloednieuwe sedan. Volgend jaar komt er ook een stationwagon.

De benaming ‘sedan’ is overigens niet helemaal correct. Net als de Skoda Superb en de Volkswagen ID.7 is de Crown Sedan eigenlijk een liftback met een grote vijfde deur.

In Europa zou de waterstof-Toyota, met zijn lengte van 5 meter, in het segment van de Audi A6 en BMW 5-Serie vallen.

De aandrijflijn van de Toyota Crown

Voorlopig is de Crown alleen leverbaar als hybride, met een 2,5-liter Atkinson-motor, één elektromotor en een tientraps automatische transmissie.

Binnenkort introduceert Toyota ook een versie met een brandstofcel. In de basis is dat het waterstofsysteem van de Mirai, met drie waterstoftanks in de bodem en een 182 pk en 300 Nm sterke elektromotor. Volgetankt met waterstof zou de Crown Sedan FCEV zo’n 820 kilometer ver moeten kunnen komen.