Tesla Cybertruck blijkt perfect voor Nederlanders door deze feature

Het lijkt er vooralsnog niet op dat wij de Tesla Cybertruck in zijn huidige vorm op het Europese wegennet zullen spotten. Jammer, want de elektrische pick-up van Elon Musk blijkt perfect voor typische Nederlanders.

De Tesla Cybertruck houdt de gemoederen flink bezig. De één vindt het een gedrocht, de ander vindt het een verfrissend stukje design. Lees hier de opvallende mening van de ontwerper van onder meer de BMW M1 en de eerste Volkswagen Golf,

Komt de Tesla Cybertruck naar Nederland?

Critici vinden het ontwerp kinderachtig en zijn niet te spreken over de bouwkwaliteit van dit matzwarte exemplaar dat op straat werd gezien. De Tesla Cybertruck voldoet volgens Elon Musk zelf niet aan alle EU-regelgeving (denk aan voetgangersveiligheid) en dus is de kans klein dat-ie in zijn huidige vorm het Nederlandse straatbeeld zal vervuilen/opleuken (doorstrepen wat niet van toepassing is).

Wel sprak de Tesla-topman in het verleden over een aangepaste versie voor internationale markten. Deze zou kleiner zijn, maar volgens Elon Musk minstens zo ‘cool’. Hopelijk blijft de achterbak van de Tesla Cybertruck daarbij onaangepast. Deze blijkt namelijk perfect voor de stereotype Nederlander.

Fietsen vervoeren met je elektrische auto van Elon Musk

Er is namelijk wederom een Cybertruck op de openbare weg gespot. Ditmaal echter een waarbij op vernuftige wijze vier fietsen in zijn laadbed zijn gepropt. Er zijn meer pick-ups die dit kunnen, maar op dit moment nog maar weinig andere elektrische auto’s die met het grootste gemak vier fietsen meezeulen. Nadeel is wel dat de voorwielen (en beschermmat) het derde remlicht van de Tesla Cybertruck blokkeren. Daar zal oom agent niet blij mee zijn.

Meer weten over het rijdende hersenspinsel van Elon Musk? Dan zul je nog even geduld moeten hebben. Op 30 november vindt het langverwachte delivery event plaats. De eerste exemplaren worden dan ein-de-lijk uitgeleverd en dan komen we meer te weten over de veelbesproken Tesla Cybertruck.