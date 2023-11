Deel dit: Share App Mail Tweet

John Van der Rijt: ‘Ik ben op de markt in Essen bijna overvallen’

‘Als je een snelle auto wilt, moet je bij Van der Rijt zijn.’ Die terloopse opmerking van een kennis spoorde John van der Rijt (49) aan om zich te richten op ‘het leuke spul’, zoals hij dat noemt. Inmiddels runt de Brabander een succesvol autobedrijf én een goedlopend Youtube-kanaal.

Dat is Brabants, hè”, glimlacht John van der Rijt. Hij is aan het vertellen waarom hij na de LTS Autotechniek naar een horecaschool ging en begint zijn verhaal met het woord ‘bstuis’.

Bij John van der Rijt thuis

Pardon? Van der Rijt ziet mijn verwarring en begint opnieuw, ietwat overdreven articulerend: “Bij… ons… thuis… hadden we een horecabedrijf. Mijn ouders bestierden een café met drie zalen. In een dorp. We hadden alle feesten, partijen, begrafenissen, trouwerijen, alles.”

Van der Rijt zit in zijn showroom vol Audi RS’en en Mercedes-AMG’s. Hij praat veel en snel, dikwijls in halve zinnen, die hij afbreekt als hem iets nieuws te binnen schiet. In de autowereld kennen mensen hem van zijn succesvolle autobedrijf in Uden, maar voor een jongere generatie liefhebbers is hij een bescheiden Youtube-persoonlijkheid, die met zijn wekelijkse vlog, Rijt Keek op de Week, gemiddeld zo’n 50.000 kijkers trekt, met uitschieters naar 270.000.

‘Ons pa’

“Of ik de interesse in auto’s van mijn vader heb? Ja, die vond dat vroeger wel leuk, ja. Ons pa heeft bij een garagebedrijf gewerkt en ooit een Kevertje gehad. Die verlaagde hij met drie zakken cement voorin. Dan lag zo’n ding beter op de weg, schijnbaar. Mijn vader had er ook allemaal chroom op gezet. Op die manier was hij altijd bezig.”

Net als Van der Rijt zelf, overigens, die toegeeft dat hij op school vooral probeerde om de wijzers van de klok vooruit te kijken. “Ik heb best wel moeite met me concentreren, als mij iets niet interesseert. In de zomervakantie op de lagere school, bijvoorbeeld, had je in de laatste week voordat de klassen weer begonnen een soort jeugdweek. Dan werden er tenten en hutten gebouwd en deed iedereen mee, behalve ik. Ik was in mijn garage bezig, een fiets aan het verbouwen. Ik deed altijd van dat soort leuke, technische dingen en had zoiets van: ik luister al het hele jaar naar iedereen op die school.

Je moet dit, je moet zus, je moet zo. Ik wil zelf bepalen wat ik doe. Ik heb ook niet bij verenigingen gezeten, of bij de voetbal. Ik was allang blij als de schoolbel ging. Dan ging ik naar huis en moest ik huiswerk maken, maar daarna… hup, meteen de garage in. En aan de slag.”

Iets later begon Van der Rijt in brommers te handelen. Hij maakte visitekaartjes met ’John van der Rijt, in- en verkoop alle merken bromfietsen’ erop. “Dan veranderde ik een Honda MB uit 1980 – die was zwart met gouden details erop – in een Honda MB uit 1989, wit met een blauw zadel. Ik vond dat mooi. Dingen uit elkaar trekken die vies, goor en kapot zijn, en ze dan weer helemaal opbouwen. Nieuw zadel, nieuwe handvatten erop. En zo verkocht ik ze.”

De eerste auto van John van der Rijt

“Mijn vrienden waren allemaal ouder”, gaat Van der Rijt verder. “Dus toen ik net een brommer had, reed de rest al in een auto. Dat was wel vervelend, vond ik.” Gelukkig verdiende hij goed aan zijn brommerhandel en kon hij op zijn achttiende voor 3.250 gulden een Ford Escort XR3 kopen. “Zoals die daarboven”, wijst Van der Rijt. Op de verdieping in zijn showroom staat zijn eigen collectie youngtimers, met prominent vooraan een tot in de puntjes gerestaureerde XR3, in het wit.

Het is niet dezelfde auto, benadrukt Van der Rijt. Zijn oorspronkelijke Escortje ruilde hij meer dan dertig jaar geleden in tegen een Peugeot 205 GTI. “Ik zat in militaire dienst op dat moment, maar ik begon het handelen te missen, de omgang met klanten.

‘Ik heb het niemand kunnen vragen. Ik moest het zelf uitvogelen’

Ik heb in Top 40-cd’s gehandeld, in sloffen sigaretten en ik heb zelfs samen met vrienden een drive-in discotheek gehad. Dan draaiden we platen op feesten en partijen. Maar ik was wel een dj die niks zei. De boel aan elkaar praten, durfde ik niet.”

Geen geld

Van der Rijt ging als bezorger bij een meubelzaak werken. Dan was hij de hele dag op pad en kon hij in de bestelbus – en tijdens het sjouwen – bellen en zaken regelen. Aan zijn vader vertelde hij dat hij voor zichzelf wilde beginnen: auto’s verkopen. ‘Dan heb je geld nodig’, zei die, ‘en van mij krijg je het niet.’

Daarom verkocht Van der Rijt met pijn in zijn hart de Renault Clio 16V waarin hij op dat moment reed. “Ik heb het krantenknipsel met de advertentie nog, uit De Telegraaf.”

‘Je rolt erin en dan wordt het normaal. Af en toe sta je erbij stil hoe bijzonder het eigenlijk is’

Op de Clio ruilde Van der Rijt een Volkswagen Golf Cabriolet in. “Dat ging al meteen bijna mis”, grinnikt hij. “De man die hem van mij wilde kopen, stond op een aankoopkeuring, dus reed ik de Golf bij een Volkswagen-dealer op de brug. ‘Hé, er loopt een lasnaad van links naar rechts’, zei de monteur. Iemand had dus een kont en een neus aan elkaar gezet. ‘Shit!’, dacht ik. Maar toen de potentiële koper vroeg of het erg was, antwoordde de monteur: ‘Nee, het is netjes gedaan. Prima auto.’ Dat waren andere tijden.”

Het begin van Autobedrijf John van der Rijt

Van der Rijt begon zijn bedrijf achter het café van zijn ouders, waar een garage stond. “Ik heb wat houten balken gehaald en daarvan een afdak getimmerd, met golfplaten erop. Daaronder kon ik auto’s poetsen, voor kennissen, vrienden en buren. Ook voerde ik beurtjes uit. Dat kon ik zelf. En daarna dacht ik: weet je wat, ik ga eens naar Duitsland toe. Kijken wat daar te doen is.

Vlak over de grens, in Kleef, kocht ik dan een Such und Find. Dat was zo’n krantje met advertenties erin, zónder foto’s.” Van der Rijt richtte zich op ‘het leuke spul’, zoals hij dat noemt: de Golf GTI, Kadett GSi, 205 GTI, enzovoort. “Dat was geen zakelijke beslissing.

Ik wilde gewoon met gave auto’s werken. Ik heb ook een jaar geprobeerd om gewone auto’s te verkopen: Corsaatjes, Swiftjes. Maar daar kwamen mensen voor die het eigenlijk niks interesseerde. Die wilden een auto voor van A naar B. Ik vond dat zo emotieloos verkopen. Ik vond er geen zak aan.”

Het echt leuke spul

Hij herinnert zich dat hij in een cafetaria stond en dat hij daar een vage bekende tegenkwam. “’Hé John, hoe is het?’, zei die: ‘Nog steeds met auto’s bezig? Eigenlijk sta je wel een beetje bekend als specialist. Als je een snelle auto wilt hebben, moet je bij Van der Rijt zijn.’ Wauw, dacht ik, echt waar? Die man zei dat waarschijnlijk zomaar. Voor hem stelde het niks voor, maar ik vond het enorm gaaf om te horen. Omdat hij dat tegen mij zei, ben ik écht het leuke spul gaan doen.”

Met vallen en opstaan, moet Van der Rijt erkennen. “Ik heb niemand kunnen bellen, niemand kunnen vragen. Ik moest het zelf uitvogelen. Een onderhoudsboekje bij een auto? Daar lette ik dertig jaar geleden niet op. Maar toen ik steeds vaker hoorde dat in Duitsland de tellerstanden werden teruggedraaid, ben ik alleen nog auto’s gaan kopen met de boekjes erbij. Kijken of de nietjes niet los waren geweest, of de stempels wel klopten, of er niet een postcode van Düsseldorf bij een stempel van München stond. Ik moest steeds slimmer worden. En ook mijn neus stoten.

Een kromme BMW

Ik heb een keer een BMW 328i gekocht. Die reed ik op de automarkt in Essen van het terrein af, tussen alle mensen door, hartstikke trots. Bleek die helemaal krom te zijn. Wat moest ik doen? Als ik hem doorverkocht, zou mijn naam eraan gaan. Dus heb ik hem voor 3.000 gulden helemaal perfect laten maken. Kostte mij geld, maar de man die de BMW heeft gekocht, was tevreden en is nog steeds klant.”

Autobedrijf John van der Rijt Verhuizen

In 2002 moest Van der Rijt zijn garage uit. Het café van zijn ouders stond al jaren te koop en werd uiteindelijk verhuurd aan Heineken.

Van der Rijt verhuisde naar de garage van zijn schoonouders en kocht later zijn huidige pand. “Iedere ochtend om zeven uur zette ik hier voor de deur alle auto’s neer. Daarna ging ik rijden met mijn serviceauto. Ik was in vaste dienst als monteur bij Beter Bed.” Een periode van zorgverlof, waarin zijn vrouw in het ziekenhuis lag en hij voor de baby zorgde, deed hem inzien dat hij zijn baan beter kon opzeggen.

“We hebben ruim zeventien jaar hierachter in het bedrijf gewoond”, illustreert Van der Rijt met een armbeweging. “En ik merkte dat ik meer auto’s verkocht als ik thuis was. Mensen vinden je op het internet en komen langs. Als je er dan niet bent, pech. Dus ik heb mijn baas opgebeld en uitgelegd dat ik ermee wilde stoppen. Per direct.”

Opgeven vaste baan

Het opgeven van zijn vaste baan had hij eerder moeten doen, vindt Van der Rijt, net als het beginnen met Youtubevideo’s maken. “Als ik daar een paar jaar eerder mee was gestart, was ons kanaal twintig keer zo groot geweest. Dat weet ik zeker.

‘Dat er zoveel klanten uit die filmpjes zouden voortkomen, had ik echt niet gedacht’

Ik ging altijd met mijn vader om de twee of drie weken naar Duitsland, auto’s halen. De plekken waar wij zijn geweest, de dingen die wij hebben meegemaakt… Fantastisch! Ik ben een keer welhaast van de weg gereden. Want als je twintig jaar geleden met een Nederlandse oprijwagen om 8 uur ’s ochtends de grens over ging, was je een doelwit. Alles was toen contant.

We hadden wel 150.000 euro bij ons, denk ik. Zo zijn we op de automarkt in Essen bijna overvallen. Mijn vader zei: ‘Gas! Gas, John! Die man heeft een pistool.’ Dus ik trapte dat gas in, jongen! De deur van de bus viel dicht. Die man zat er met z’n arm nog half tussen. Man, dat was echt op het randje.” Van der Rijt glundert. “Dat is natuurlijk goud, hè. Mooie thumbnail op Youtube: ‘Vandaag bijna overvallen.’”

John Van der Rijt begon met YouTube door Enzo Knol

Over de vraag waarom hij met video is begonnen, hoeft hij niet lang na te denken. “Dat komt door mijn zoons. Die zaten Enzo Knol te kijken. Toen waren ze nog klein. ‘Wie is dat?’, vroeg ik. ‘En wat is-ie aan het doen?’ Bleek dat Enzo met zijn Volkswagen Tiguan vuil naar de vuilstort aan het brengen was. Eh, oké. En daar zitten jullie naar te kijken? Dat slaat toch helemaal nergens op.”

Toch bracht het Van der Rijt op een idee. “Ik liep hier door de werkplaats”, herinnert hij zich, “en toen dacht ik: Moet je kijken! RS 4, RS 6, M5, AMG. Het is echt niet normaal wat ik heb staan. Je rolt erin en dan wordt het allemaal heel gewoon, maar af en toe sta je er bij stil hoe bijzonder het eigenlijk is. Stel: ik zou dit werk niet doen en nog in de horeca werken of in een meubelzaak, dan zou ik dit best graag willen zien.” Dus besloot hij zijn telefoon te pakken en een filmpje te maken van de restauratie van een BMW M3 E36.

“Mijn zoon kwam binnen”, lacht Van der Rijt, “en die zei: ‘Pap, wat ben jíj nou aan het doen? Was je nou jezelf aan het filmen?’ Ik heb die video later teruggekeken. Dat was niks.” Inmiddels maken Van der Rijt en zijn monteurs één of twee vlogs per week. Gewoon over wat ze doen en meemaken. “Elke vrijdag pakken we aan het einde van de middag een biertje. En dan airdropt iedereen mij de filmpjes. Ik monteer zelf. Ik heb tegen de jongens gezegd: ‘Als je een fout maakt of vastloopt, niet alles opnieuw doen, gewoon ergens oppakken. Ik knip de verspreking er wel uit.’”

Het Youtube-kanaal is een uitstekend marketinginstrument

Dat zijn Youtube-kanaal een uitstekend marketinginstrument is, ziet Van der Rijt nu ook wel, maar met die bedoeling is hij er niet mee begonnen. “Het klinkt misschien gek, maar ik vond het gewoon gaaf om mijn belevenissen met mensen te delen. Is toch mooi om te laten zien allemaal? Maar dat aar zoveel klanten uit zouden voortkomen, joh! Dat had ik echt niet gedacht.

In het begin vond ik het al leuk als ik positieve reacties kreeg op een filmpje. ‘Moet je vaker doen’, zeiden mensen.” Van der Rijt keek zelf graag naar Chasing Classic Cars, met Wayne Carini. “Die trok dan een klassieke auto uit een schuur. Zo gaaf! Hij was wel een beetje mijn voorbeeld en triggerde mij om zelf een verzameling te beginnen. Niet om te overdrijven, maar ik had wat geld over. En dat staat dan maar stil. Ik heb er een hekel aan als geld stilstaat.”

Met zijn arm bestrijkt hij de showroom: “Dit is mijn snelle handel.” Hij wijst naar boven: “Dat verkoop ik wel een keer als ik tachtig ben.” Althans, dat was de bedoeling, want Van der Rijt heeft toch besloten om zijn geliefde youngtimers, waaronder een Renault Clio Williams, een BMW M3 E36 sedan en een Porsche 993 Carrera S, van de hand te doen. Op de morgen dat Autovisie met hem praat, komt er een geïnteresseerde langs voor zijn Peugeot 205 GTI. “Ik heb er te veel en ik rijd er eigenlijk nooit meer mee”, zegt Van der Rijt schouderophalend. “En als dat zo is, moet je er afscheid van nemen.