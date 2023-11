Deel dit: Share App Mail Tweet

De Ram 1500 Ramcharger is een Qashqai E-Power in het kwadraat

De Qashqai E-Power is voor mensen die nog niet toe zijn aan een elektrische SUV, aldus Nissan. En dat geldt ook voor deze Ram 1500 Ramcharger.

De Ram 1500 is na de Ford F-150 en Chevrolet Silverado de populairste pick-up van de Verenigde Staten. Het model heeft recent een facelift gekregen en is er inmiddels ook als volledig elektrische truck.

Een Ram 1500 voor wie niet kiezen kan

Nieuw is deze tussenvorm, de Ram 1500 Ramcharger, met een soort Nissan Qashqai E-Power-achtige aandrijflijn. Dat betekent dat hij altijd elektrische wordt aangedreven, met een brandstofmotor voorin als range extender. In de Ramcharger liggen twee elektromotoren. De voorste levert 340 pk, de achterste 324 pk.

Ze worden van stroom voorzien door een 92 kWh-batterij. Die is flink, maar niet als je hem vergelijkt met de leverbare accupaketten in de Ram 1500 EV: 168 of 229 kWh. De batterij van de Ramcharger kan zo ‘klein’ zijn omdat-ie constant wordt aangevuld door een 3,6-liter V6, die als generator fungeert.

Win een gratis Autovisie Jaarboek Autovisie geeft aan vijf abonnees van de Nieuwsbrief een gratis Autovisie Jaarboek. Iedere nieuwsbriefabonnee doet mee. Schrijf je voor 20 november hier in om mee te doen!

Dat het benzineverbruik daardoor lager ligt dan dat van een conventionele truck (Ram) is in de VS misschien wel het minst relevant. Het gaat er bij de Ramcharger vooral om dat hij een 6.350 kilo zware aanhanger kan trekken, zonder dat daar de actieradius opeens van naar beneden kukelt, zoals bij een elektrische pick-up gebeurt.

Gewicht voor woon-werkverkeer

Volgens Ram heeft de 1500 Ramcharger – die met maximaal 145 kW kan worden opgeladen – een volledig elektrische range van 233 kilometer, dus dat is voor het dagelijkse woon-werkverkeer uitstekend. Als je ook nog de brandstoftank leeg rijdt, kom je op een bereik van maar liefst 1.110 kilometer.