Deel dit: Share App Mail Tweet

Brandstofprijzen Europa – Zijn andere landen echt zo goedkoop?

Nederland heeft de hoogste brandstofprijzen van Europa, zo klinkt het vaak. Is dat echt zo? Als het over benzine gaat wel. Brandstofprijzen Europa: dit is hoe groot de verschillen zijn.

Hoeveel ben je kwijt aan een lange autovakantie door Europa? In die berekening is een grote rol weggelegd voor de prijs van benzine, diesel of lpg. Dus is het tijd voor een zoekopdracht: ‘brandstofprijzen Europa’.

Brandstofprijzen Europa

De prijzen van benzine, diesel en lpg veranderen op ieder moment van de dag. Voor een actueel overzicht van de prijzen in Nederland raden wij de website van United Consumers aan.

Op diezelfde site is onder het kopje ‘brandstofprijzen Europa’ een overzicht te vinden van de landen om ons heen. Op een handig kaartje is te zien waar de benzine, diesel of lpg goedkoper of duurder is.

Hoe duur is benzine?

Het benzinekaartje is om depressief van te worden. Nederland is met voorsprong het duurste land om benzine in te tanken. Opvallend genoeg zit één land ons op de hielen: Griekenland.

In het land kost een liter benzine bijna net zoveel als bij ons. In Noorwegen, Finland, Italië en Zwitserland is E10 ook redelijk prijzig, al is ieder land in Europa minder duur dan Nederland.

Hoe duur is diesel?

Kijken we op het ‘Brandstofprijzen Europa’-kaartje naar de prijs van diesel, dan valt het in Nederland nog wel mee. Ja, we zijn duur, maar in een paar andere landen is het erger.

Het zijn weer de Scandinavische landen (Noorwegen, Zweden en Finland) en ook Zwitserland. In België is diesel ongeveer net zo duur als in Nederland. In een aantal landen is diesel prijziger dan benzine.

Hoe duur is lpg?

Als we kijken naar lpg, dan doet Nederland het niet eens zo heel slecht. Tenminste, in vergelijking met West-Europa, want in onderstaande landen is lpg echt heel duur.

Duitsland

Frankrijk

Griekenland

Kroatië

Portugal

Slovenië

Spanje

Verenigd Koninkrijk

Zweden

Zwitserland