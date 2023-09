Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom is lPG zo goedkoop?

Benzine is duur en ook diesel is lang niet zo goedkoop als het geweest is. Ook LPG is in prijs gestegen, maar desondanks veel goedkoper per liter dan de andere brandstoffen. Waarom eigenlijk?

LPG staat voor “Liquefied Petroleum Gas”. Het is een type brandstof dat bestaat uit een mengsel van koolwaterstoffen, meestal propaan en butaan, die onder druk worden samengeperst tot vloeistofvorm.

LPG goedkoop?

De prijs van LPG kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, net als de prijs van andere brandstoffen zoals benzine en diesel. Er zijn enkele redenen waarom het gas vaak goedkoper is in vergelijking met andere brandstoffen. Let wel, het verbruik van een auto op LPG ligt doorgaans hoger.

LPG is een bijproduct van de productie en raffinage van aardolie. Het wordt gewonnen tijdens hetzelfde proces dat leidt tot de productie van benzine en diesel. Omdat het gas een bijproduct is, zijn de productiekosten over het algemeen lager in vergelijking met de hoofdproducten: benzine en diesel.

Accijnzen

41 procent van de prijs van benzine bestaat uit productie, 8 procent uit marge, 17 procent uit btw en 34 procent uit accijns. Bij diesel betaal je iets minder accijns en slokt de productie iets meer van de prijs op, ook is de marge heel iets hoger. Bij LPG ligt het accijnspercentage op slechts 16 procent van de prijs. Het percentage van de prijs dat gaat naar productie en BTW is gelijk aan benzine. De marge op LPG voor de pomphouder is daarentegen veel groter: 26 procent.

Volgens United Consumers betaal je bij benzine 0,789 euro per liter aan accijns en bij diesel 0,516 euro. Op LPG betaal je per kilo 0,345 euro aan accijns, een kilo is ongeveer 2 liter.

Kortom, LPG is niet alleen goedkoop omdat er weinig accijns op geheven worden, ook de productie kost weinig geld omdat het een bijproduct is. Wat de prijs laag houdt, is de concurrentie op de markt. Daarbij blijft de prijs natuurlijk altijd een spelletje van vraag en aanbod. Lees hier hoe snel je een LPG-installatie terugverdient.