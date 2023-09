Deel dit: Share App Mail Tweet

Wat heeft de Ferrari 512 BB met de Audi TT te maken? | Sjoerds Weetjes 366

Zeg TT tegen een autofreak en hij reageert met Tourist Trophy, een bekende straatrace op het eiland van Man én de befaamde motorraces op het circuit van Assen. Ooit was er een NSU TT, vernoemd naar die wegraces en nu is daar alweer 25 jaar de Audi TT. Is die ook vernoemd naar Tourist Trophy?

Dat antwoord krijg je te horen in deze aflevering van Sjoerds Weetjes. Om alvast een tipje van de sluier te lichten, heeft Audi een historische link met de TT-races? Nee, Audi niet.

Waarom Audi TT?

Dus waar komen die twee letters vandaan? Hoe kwam Audi erop om ze te gebruiken? Dat hoor je dus in deze aflevering van Sjoerds Weetjes. De Audi TT zou eerst een andere naam krijgen. Waarom daar uiteindelijk van af is gezien, wordt uigelegd in deze aflevering.

Hoe de Audi TT als productlijn is ontstaan, legde Sjoerd al eerder uit. Daarvoor had hij de beschikking over een van de twee studiemodellen, die Audi voorafgaande aan de lancering van de compacte sportwagen op diverse autoshows presenteerde. In die aflevering 91 hoor je alles over de geboorte van de Audi TT. Hij ontstond onder supervisie van Audi’s hoofdontwerper Peter Schreyer. In Autovisie 19, die nu in de winkel ligt, vertelt de designer uitvoerig over de Duitse sportwagen.

In het magazine staat overigens ook een uitvoerige beschrijving van de drie generaties Audi TT, zoals die in de afgelopen 25 jaar zijn uitgebracht. Het magazine presenteert de drie edities in zowel de coupé- als de Roadster-variant.