Waarom de zeldzame BMW 3.0 CSL onverkoopbaar is | Sjoerds Weetjes 365

Toen BMW de fonkelnieuwe 3.0 CSL gedoopte sportcoupé lanceerde, was de complete oplage van slechts 50 stuks geheel vergeven. En dat aan trouwe BMW-liefhebbers, die niet eens wisten wat ze kochten.

BMW had ze weliswaar lekker gemaakt met de mededeling dat er een uiterst exclusief model in de pijplijn zat, maar zei niet eens wát het zou worden. En nu de auto er is, zorgt BMW ervoor dat de sportcoupé onverkoopbaar is.

BMW 3.0 CSL is onverkoopbaar

Jazeker, onverkoopbaar. BMW wilde dat de speciale editie 3.0 CSL bij echte liefhebbers terecht zou komen en wapende zich op voorhand tegen speculanten. V

andaar dat de kopers van de 3.0 CSL direct een contract moesten tekenen, waarin de snelle verkoop van de coupé wordt tegengegaan. Nogmaals, de vijftig wereldburgers die door BMW in de gelegenheid werden gesteld de 3.0 CSL te kopen, wisten niet wat ze kochten. Nu zitten ze er voor lange tijd aan vast. Hoe dat zit, legt Sjoerd van Bilsen je uit in deze video.

Hij presenteert je het unieke model. Hij legt je uit hoe bijzonder de 3.0 CSL is, want het is zeker geen dik aangeklede M4. De BMW 3.0 CSL is een zelfstandig model. Sjoerd legt je uit waarom de auto de status aparte heeft.

Daarnaast verklaart hij het oplagecijfer. Plus, hoe de Nederlandse koper -let op, enkelvoud!- terecht is gekomen. Maar Sjoerd zou Sjoerd niet zijn als hij geen onthulling in zijn video doet. Dat geldt ook voor aflevering Sjoerds Weetjes 364. Hij verklapt dat de fabrikant eerst aan een ander model dan de nu getoonde BMW 3.0 CSL werkte. Hoe dat zit, legt hij uit in deze video. Hij verklaart tevens waarom het project van koers moest wijzigen.