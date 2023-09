Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze Lamborghini Urus 6×6 is bizar!

Als je op zoek bent naar een sportieve SUV voor een flink budget, dan kom je wellicht bij de Lamborghini Urus uit. Maar wat als je zes wielen wil? Nou, dan bouw je er gewoon zelf een!

In tegenstelling tot de Urus komt de Mercedes-AMG G-klasse er wel als 6×6. Toch rijdt er in ieder geval één Urus rond met meer dan vier wielen.

Lamborghini Urus 6×6

Op een Instagram-account duikt een video op van de Lamborghini Urus 6×6. De creatie is zelf gebouwd. Onduidelijk is of het ook echt een 6×6 is.

Ongeacht of alle zes de wielen aangedreven worden, is het een bijzondere auto. Opvallend is dat het achterste raam verlengd is. Desondanks heeft de SUV een grote C-pilaar heeft. De dode hoek van het bouwwerk is waarschijnlijk gigantisch.



De motor van het Urus lijk de standaard 4,0-liter V8 te zien die 650 pk levert. In de video is te zien dat de vier achterste wielen allemaal voorzien zijn van remklauw en -schijf. Dit doet vermoeden dat er serieus veel tijd, geld en aandacht in de Lamborghini Urus 6×6 is gestoken. Al kost een Urus ombouwen altijd veel geld. De goedkoopste Lamborghini Urus occasion in Nederland heeft een prijskaartje van meer dan 240.000 euro.

Onduidelijk van wie het bouwwerk is

Wie de eigenaar van deze Lamborghini Urus 6×6 is, weten we niet. Waarschijnlijk zien we de Urus in de toekomst nog wel eens vaker op het internet verschijnen.

