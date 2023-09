Deel dit: Share App Mail Tweet

Stewards geven toe dat Verstappen gridstraf had moeten krijgen

De stewards van autosportfederatie FIA hebben toegegeven dat ze vorig weekeinde Max Verstappen te licht hebben gestraft voor zijn hinderende acties tijdens de kwalificatie voor de Grote Prijs van Singapore. De tweevoudig wereldkampioen kwam weg met twee berispingen, maar hij had een gridstraf van drie plaatsen voor de race moeten krijgen.

Matteo Perini, de enige van de vier stewards in Singapore die ook deze rol vervult in de Grote Prijs van Japan, heeft volgens mediaberichten de fout erkend tijdens een vergadering met de teambazen op het circuit van Suzuka. Een woordvoerder van de FIA bevestigde dat de zaak was besproken.

Verstappen moest zich na de kwalificatie voor drie vergrijpen melden bij de stewards. De coureur van Red Bull zou onder anderen Yuki Tsunoda (AlphaTauri) en Logan Sargeant (Williams) hebben opgehouden bij het uitrijden van de pitsstraat. Die overtredingen zouden normaal gesproken hebben geleid tot een gridstraf.

De Nederlander kwalificeerde zich op het stratencircuit van Marina Bay als elfde voor de race, waarin hij wist op te rukken naar de vijfde plaats aan de finish.