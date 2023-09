Deel dit: Share App Mail Tweet

Lotus-fans opgelet, deze speciale Bac Mono R is alles wat je wil!

Lotus werd in 2017 onderdeel van de Geely-groep en dit betekent dat er geen extreem lichte sportauto’s meer bij het merk worden gebouwd. Ben je met tranen in je ogen toch op zoek naar een echte Britse sportwagen? Dan is de BAC Mono R alles wat je wil. Of je het kan betalen, is een tweede.

Briggs Automotive Company (BAC) is een merk waar alleen echte autoliefhebbers weet van hebben. Het merk heeft één model: de Mono. Deze unieke R is de extreme variant.

De BAC Mono R

De BAC Mono R kan misschien niet helemaal het gat dat het oude Lotus in de markt achterlaat opvullen, het plezier kan je in de Mono immers met niemand delen. De Britse sportwagen heeft namelijk maar één stoel.

Het ontbreken van een stoel, heeft natuurlijk ook voordelen. Zo is de koets smaller en weegt deze Bac Mono R slechts 555 kilogram! Dit extreem lichte model is dan ook voorzien van allerlei koolstofvezel onderdelen en zelfs een speciale Hypetex-lak.

Dit is lak van een soort titaniumafwerking met daarop een gekristalliseerde laag. Het voegt slechts 17 gram per vierkantenmeter aan de auto toe. Gebruikelijke lak weegt zo’n 138 gram per vierkante meter.

De aandrijflijn van de Lotus-vervanger bestaat uit een 2,5-liter viercilinder van Mountune. Met behulp van een turbo levert de vierpitter in de Bac Mono R 343 pk en sprint je van 0 naar 96 kilometer per uur in 2,5 seconden.

Straatlegaal De Mono R is goedgekeurd voor de openbare weg en ook in Nederland op kenteken te zetten, als je genoeg euro’s neerlegt.

Het versnellen stopt pas bij 274 kilometer per uur. Dan kan je de vliegen tussen je tanden uit halen!

Een stuk duurder dan een Lotus

De Bac Mono R is welicht een goede opvolger voor je Lotus, als je voldoende financiële middelen hebt. De ‘normale’ Mono R kost zonder bpm en btw al meer dan 330.000 euro. Wat deze versie kost, is nog niet bekend. Er worden slechts 30 exemplaren gebouwd.