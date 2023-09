Deel dit: Share App Mail Tweet

Lotus Omega krijgt een ‘opvolger’, dit is de Emeya

Lotus trekt het doek van de gloednieuwe Emeya, een model dat in de voetsporen treedt van de Lotus Omega. Al is dat een beetje heiligschennis.

Het Britse Lotus werd in 2017 overgenomen door Chinese autogigant Geely. Hoewel liefhebbers een traantje weg pinken bij de nieuwe modellen als de Eletre, passen de Emira en de nieuwe Emeya toch enigszins bij het sportmerk. Al zijn het niet de lichtvoetige Britse sportwagens van weleer.

Opvolger van de Lotus Omega

Na de Lotus Omega, die op de gelijknamige Opel is gebaseerd, heeft het merk geen sedan meer gebouwd. Tot nu, de Lotus Emeya is namelijk klaar om in productie te gaan.

Hoewel we de Lotus Omega noemen, heeft de Emeya natuurlijk niets met de klassieker te maken. Onder de motorkap ligt geen dikke zescilinder, maar een elektromotor.

Lotus Emeya is een snelle GT

Hoewel dit saai klinkt, en zo’n elektromotor zeker niet zoveel beleving geeft als een zespitter, zijn de specificaties indrukwekkend. De duurste versie van de GT krijgt twee elektromotoren. Wat het systeemvermogen van het topmodel is, laat Lotus nog niet weten. Maar met een nul-naar-honderd-tijd van 2,8 seconden verwachten we ongeveer hetzelfde vermogen als in de krachtigste Eletre. De topsnelheid bedraagt 250 kilometer per uur.

Vermogen Lotus Eletre De krachtigste Lotus Eletre levert 919 pk en 985 Nm aan koppel. De elektromotoren putten hun energie uit een 112 kWh-accupakket. Of de GT exact dezelfde specificaties heeft, is dus nog onduidelijk, maar het zou niemand verbazen.

Wel weten we al de snellaadcapaciteit van de Lotus Emeya. DC-laden kan met 350 kW. Dat betekent dat je in 5 minuten zo’n 150 kilometer bij kan laden.

Lotus Emeya en Eletre lijken op elkaar

Wat design betreft, is te zien dat de Emeya het sedan-broertje is van de Eletre. Zowel aan de achterkant als voorkant hebben ze veel gemeen.

Lotus richt zich ook met deze Emeya op het luxesegment. Met functionaliteiten als elektronisch geregelde luchtvering, speakers van KEF (een luxe Britse HiFi-fabrikant) en interieurmaterialen als nappaleer en alcantara, gaat het de strijd aan met de Porsche Taycan en Lucid Air, om maar een voorbeeld te noemen.

Wat de Lotus Emeya gaat kosten, is nog niet bekend. De productie start naar verwachting in 2024. Wil je op de hoogte blijven van al het autonieuws? Abonneer je dan nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!