Deze 3 elektrische auto’s koop je voor het geld van een Birò

De Birò is met name in de Randstad populair. Niet vreemd, want de kleine brommobiel is erg handelbaar. Wel is de EV prijzig. We gaan op zoek naar elektrische occasions die je voor het geld van de kleine stadsrakker kan kopen.

De Birò is er vanaf 14.995 euro. We gaan dus op zoek naar elektrische occasion van maximaal 15 mille.

Let wel, voor een Birò betaal je geen wegenbelasting. Bij EV’s gaat dit veranderen.

1. Volkswagen E-Golf

Voor het geld van een Birò kan je een Volkswagen E-Golf kopen. De elektrische auto heeft een 35,8 kWh accupakket (bruto) waarmee je volgens de WLTP-meetmethode 230 kilometer aan rijbereik haalt. De Golf heeft een elektromotor op de vooras die goed is voor 136 pk en 290 Nm aan koppel.

We vinden een Volkswagen E-Golf voor 15 mille. De EV komt 2018 en heeft 142.845 kilometer op de teller staan.

2. Smart Forfour

Smart kan je zien als de voorloper van de Birò. De Fortwo was namelijk een echte stadsauto. De Forfour is een maatje groter. De batterij is 18 kWh groot en de actieradius is dan ook niet meer dan van de Birò, zo’n 100 kilometer.

Geef je 15 mille uit aan een Forfour, dan kan je auto’s met lage kilometerstanden vinden. Zoals deze uit 2018. De Smart heeft iets meer dan 20.000 kilometer ervaring.

3. BMW i3

Een BMW rijden kan ook voor het geld van een Birò, zelfs volledig elektrisch. Deze BMW i3 heeft een 22 kWh accupakket waarmee je volgens WLTP 115 kilometer kan rijden op een acculading.

We vinden een occasion uit 2014 met iets meer dan 87.000 kilometer ervaring. Het prijskaartje? 14.975 euro.

