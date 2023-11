Deel dit: Share App Mail Tweet

Zoek de verschillen: de ‘volledig nieuwe’ Porsche Panamera

‘Porsche introduceert een volledig nieuwe Panamera’, luidt het persbericht. Wij noemen het een facelift à la Porsche. Zoals gebruikelijk zijn de verschillen klein. Daarom tijd voor het spelletje zoek de verschillen. Kun jij alle veranderingen van de Porsche Panamera spotten?

We zullen je een handje helpen en de verschillen maar eens bespreken. Het klopt dat Porsche vaak ietwat terughoudend is als het om facelifts gaat. Dat zagen we ook bij de recent opgefriste Cayenne. Het is natuurlijk een beetje kort door de bocht om te zeggen dat er bijna niets veranderd is. Wie goed kijkt, ziet namelijk wel degelijk verschillen.

Porsche Panamera facelift

Laten we beginnen bij het uiterlijk. Aan de voorkant zien we een agressiever getekende bumper en hoekigere koplampen, in lijn met de lichtunits op de gefacelifte Cayenne.

Aan de achterkant zien we eveneens aangepaste lampen. De lichtbalk die over de gehele achterkant van de Porsche Panamera loopt, heeft niet langer een inham en liefhebbers zal opvallen dat ook de achterbumper er een tikkeltje anders uitziet.

Veranderingen in het interieur

Stap in de Porsche Panamera en je ziet al gauw meer verschillen. Het stuurtje is iets anders met nu een vormgegeven en heeft een kleurloos logootje. De de gear selector is verplaatst naar rechtsachter het stuur, zoals ook bij de Cayenne is gebeurd. Daardoor is de middentunnel opgeschoond.

Wat je niet direct ziet, is dat de Duitsers nu HD Matrix LED-koplampen aanbieden op de Porsche Panamera, er meerdere nieuwe rij-assistentiesystemen beschikbaar zijn en dat de sportsedan nu ook wordt geleverd met verbeterde luchtvering.

Turbo E-Hybrid nog krachtiger

Wie een hybride aandrijflijn wil in zijn Porsche Panamera, heeft de keuze uit vier verschillende varianten. Bij de sterkste variant, de Turbo E-Hybrid, heb je een verbeterde 4,0-liter V8 onder de kap die samenwerkt met een nieuwe 190 pk sterke elektromotor. Die twee zijn samen goed voor 680 pk en 930 Nm koppel. Genoeg voor een 0 tot 100-sprintje in 3,2 seconden. Met een accupakket van 25,9 kWh is een volledig elektrisch bereik tot 91 kilometer mogelijk volgens de WLTP-meetmethode.

“Porsche heeft ook de prestaties van de 2,9-liter V6 turbomotor in de Panamera en Panamera 4 geoptimaliseerd door de turbodruk, brandstofinjectiesnelheid en ontstekingstiming te verhogen”, laat het merk weten. De motor levert 353 pk en 500 Nm koppel, 23 pk en 50 Nm koppel meer dan voorheen.