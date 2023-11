Deel dit: Share App Mail Tweet

Veiligste auto van 2011 is compacte en betrouwbare occasion

De Euro NCAP is een organisatie die de veiligheid van auto’s test. In 2011 haalde de Chevrolet Aveo de beste veiligheidsscore. De vaak vergeten hatchback is de laatste jaren erg betrouwbaar gebleken en inmiddels pik je het model voor weinig geld op als occasion.

Bij Chevrolet denk je al gauw aan lompe pick-ups met een zuipende V8 in de neus. Toch bouwde het merk ook compacte autootjes. Althans, er bestaan compacte auto’s met een Chevrolet-logo erop.

Chevrolet Aveo-occasion onderhuids een Daewoo

Net als Chevrolet is ook het Zuid-Koreaanse Daewoo grotendeels in handen van General Motors. Om de Daewoo-modellen in Europa te slijten, werd er een Chevrolet-embleempje op geplakt. In 2014 stopte het merk in Europa. Dat neemt niet weg dat je aan de Chevrolet Aveo een goede occasion hebt.

Het model is sinds 2002 op de markt, maar wij bespreken specifiek het beter ogende en door Euro NCAP geteste model dat vanaf 2011 op de markt kwam. Dit blijkt een betrouwbare occasion te zijn.

Betrouwbare tweedehands auto

De enige bekende kwaaltjes zijn volgens De Wegenwacht massakabeltjes die soms slecht contact maken, waardoor de motor af kan slaan en elektronische functies van het dashboard uitvallen. Desondanks refereert de pechhulpdienst naar de Chevrolet Aveo als een zeer betrouwbare auto van Zuid-Koreaanse kwaliteit.

Ook aan veiligheid geen gebrek bij deze occasion. Bij de Euro NCAP-test behaalde de hatchback de hoogste overall rating en gooide de Checrolet Aveo hogen ogen op drie van de vier punten: veiligheid van volwassen passagiers (95 procent), veiligheid van kinderen aan boord (87 procent), voetgangersveiligheid (54 procent) en veiligheidssystemen (93 procent). Goed voor vijf sterren en een pluim van Euro NCAP. Het hele testrapport lees je hier.

Prijs

De Chevrolet Aveo was leverbaar met twee benzinemotoren: een 1,2-liter viercilinder met 86 pk en 115 Nm koppel, en een 1,4-liter vierpitter met 100 pk en 130 Nm koppel. Daarnaast was er nog een dieselvariant met een 1,3-liter viercilinder met 95 pk en 190 Nm koppel.

Op verkoopsite gaspedaal vind je deze generatie Aveo als occasion (en met benzinemotor) vanaf een kleine 4.000 euro. Dat is in dezelfde prijscategorie als deze Volkswagen Polo.