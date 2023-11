Deel dit: Share App Mail Tweet

Een Volkswagen Polo-occasion voor 5.000 euro, is dat een slim idee?

Ach… wat zegt een merk? Nuchter beschouwd heel weinig, zeker als je weet dat modellen van verschillende merken technisch gewoon hetzelfde zijn. Goed, het uiterlijk moet je niet tegen de borst stuiten, maar blijf vooral nuchter en kies waar voor je geld! Een Volkswagen Polo kan dan een goede optie zijn.

Een occasion voor maximaal 5.000 euro

Volkswagen Polo (2009 – 2014)

‘Koning Polo’ is al vele jaren één van de absolute bestsellers op de occasionmarkt. De consequente opvolging in de modellen èn de aanhoudend goede verkoop van nieuwe exemplaren betekent ook dat er Polo’s voor zeer uiteenlopende prijzen zijn te vinden. Tussen vier- en vijfduizend euro staan er al vele tientallen in het land.

Keuze genoeg, maar voor dit budget kom je terecht bij occasions die gauw rond de twee ton hebben gereden, òf ze zijn enkele jaren ouder dan de twee andere merken in deze rubriek. Een driedeurs Volkswagen Polo is gemiddeld net iets voordeliger dan een vijfdeurs. Voor € 4.999 staat er bijvoorbeeld een zwarte 1.2 ‘Team’ driedeurs (2010, 192.000 km) bij een autobedrijf in Heerhugowaard.

Waar moet je op letten bij deze occasion?

De technische probleempjes die ik bij de Ibiza en Fabia al noemde, komen uiteraard ook bij de Polo voor. Zijruiten die niet meer open of dicht willen, rekenen we tot de kleinigheidjes. Erger is de elektrisch bediende waterpomp (1,2 en 1,4) die plotseling dienstweigert.

Dat merk je niet direct in het rijden, maar de motortemperatuur loopt snel op en als de bestuurder dat niet ziet, kan dit tot ernstige schade of zelfs een motorrevisie leiden. In vrijwel alle gevallen moet die waterpomp in elk geval worden vervangen.