Deze betaalbare gezinsauto met enorme actieradius is potentiële verkooptopper

Renault trapt het stroompedaal het tapijt in om zo snel als mogelijk met het ideale aanbod in de showrooms te shinen. Na de volledig elektrische Megane is het tijd voor de Scenic E-Tech Electric.

Whats in a name? Wie nog niet zo heel lang geleden zei dat hij een Scenic reed, werd al snel als praktische pappa gekenmerkt omdat de Scenic naam had gemaakt als het praktische gezinsbusje. Maar net als bij de Espace heeft de typenaam een geheel andere inhoud gekregen.

Geen mpv meer

Beide busjes, pardon mpv’s of people carriers zijn niet meer. Ingehaald door de SUV’s of wat daarop lijkt. Maar om SUV-nijd te voorkomen, noemt Renault haar nieuweling geen Sports Utility Vehicle maar cross-over. Want benadrukken ze, de hoogte van 1.57 meter is onder gemiddelde SUV-niveau. Over de segmentkeuze zijn createurs wel duidelijk, de nieuwe Renault Scenic Electric richt zijn pijlen op het hart van het C-segment. En omdat andere merken wat minder duidelijk zijn over de scheidslijn tussen SUV en cross-over behoren beide soorten tot de concurrentie dan is een grote vijver om naar klanten te vissen.

Samen met het B-segment bedien je zo de massa. Renault heeft nog geen volledig elektrische B-segment SUV dus moet deze C-segment Scenic, samen met de Megane de klant in een EV-lokken. En deze Scenic is complementair ten opzichte van de Megane je meer als flinke hatchback met minder achterin kunt zien.

De Renault Scenic is bovengemiddeld groot

Over maten gesproken, deze Renault Scenic kan zijn taak als allrounder beter aan door zijn flinke formaat. De totale lengte van 4.47 meter valt nog wel mee, maar zijn wielbasis van 279 cm is wel bovengemiddeld groot in deze klasse. Dat maakt niet alleen een ruim interieur mogelijk maar maakt ook een forse bagageruimte van maar liefst 545 liter mogelijk. En nu we toch met cijfers jongleren schakel ik gelijk maar door naar de cruciale aantallen in deze elektrische auto-klasse. Want waar praten we over als we het over actieradius en accucapaciteit hebben?

De Scenic met de basisaccu (die Renault Comfort range noemt) heeft net als bij de Megane een capaciteit van 60 kWh, hij heeft altijd een boordlader van 22 kW met standaard een warmtepomp aan boord en kan met een snelheid van maximaal 130 kW snelladen. Zijn actieradius is volgende WLTP-norm in deze configuratie dan 420 km. Prima waarden waarmee deze Renault goed kan meedoen in de markt.

Dit kost de Renault Scenic

De voorlopige vanafprijs die men nu onder voorbehoud roept, is 40.000 euro. Gezien de elektrische prestaties geen hele scherpe prijs, maar als je het forse formaat meeweegt wel weer een goede aanbieding. Net als bij veel merken volgt Renault met die model een twee batterijenstrategie en is er dus ook een Long range versie met een 87 kWh accu verkrijgbaar. Die kan snelladen met maximaal 150 kW en zou een actieradius hebben van 625 km. Die dik 200 km meer bereik rechtvaardigt de meerprijs van 5000 euro voor deze versie dan in alle redelijk ook wel als je kijkt wat concurrenten voor dergelijke upgrades vragen.