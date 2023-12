Deel dit: Share App Mail Tweet

Een Birò te min? Deze Ferrari is het ultieme kerstcadeau voor verwende kinderen

Sommige Nederlandse tieners krijgen voor hun Sweet Sixteen een Birò of Opel Rocks-e van hun ouders, maar het kan nog veel gekker. Deze mini Ferrari 250 Testa Rossa is het ultieme kerstcadeau voor verwende kinderen.

De Ferrari Testa Rossa wordt nu aangeboden bij het Engelse warenhuis Harrods, al is het niet de eerste keer wat we de Junior zien. De auto is 25 procent kleiner dan de originele klassieke Ferrari.

Een mini Ferrari 250 Testa Rossa

Het ultieme kerstcadeau voor kinderen is gebouwd door The Little Car Company. In totaal worden er 299 exemplaren geproduceerd aan de hand van originele Ferrari-tekeningen. Hoewel een 250 Testa Rossa natuurlijk rood hoort te zijn, vind je in de optielijst veel meer kleuren. Ook het leer van het interieur is te kiezen, net als bij een echte auto.

De mini-Ferrari is volledig elektrisch en heeft een maximaal vermogen van 12 kW (16 pk).  De topsnelheid ligt op 80 kilometer per uur. De actieradius is volgens de fabrikant 55 mijl (zo’n 89 kilometer).

Sportversie Er is zelfs een Pacco Gara-versie van de Ferrari 250 Testa Rossa J te bestellen. Deze sportvariant levert 14 kW (19 pk), heeft verstelbare dempers en beschikt zelfs geperforeerde remschijven, al lijkt dat met nog geen 20 pk wat overbodig.

De Ferrari 250 Testa Rossa is het ultieme kerstcadeau voor jonge autoliefhebbers. Er kleeft echter een groot nadeel aan de replica van de klassieker. Hij is namelijk erg duur.

Een duur kerstcadeau

Bij Harrods kost de auto 96.000 Britse pond (meer dan 111.000 euro). De kleine elektrische auto zal dus enkel bij vermogende liefhebbers of extreem verwende kinderen belanden.

