Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom Niels van Roij het merk van zijn V12 Targa niet durft te noemen

Rara, welke auto staat hier op de foto? Van het persbericht van Niels van Roij Design zul je niet veel wijzer worden, want nergens wordt het merk genoemd. En dat is met een reden…

Niels van Roij is een Nederlandse auto-ontwerper, die al meerdere one-offs op zijn naam heeft staan, zoals de Adventum Coupé (een tweedeurs-Range Rover) en Model SB (een Tesla Model S Shooting Brake).

Website Niels van Roij Design

De website van zijn designbureau vermeldt bij ieder coachbuildingproject het merk van de originele auto, daarom valt het des te duidelijker op dat dat bij drie projecten angstvallig wordt vermeden.

Natuurlijk gaat het om Ferrari

Het zal weinig lezers verbazen dat het in alle drie gevallen om een Ferrari gaat. In de persinformatie over deze V12 Targa wordt bijvoorbeeld met heel veel woordgymnastiek om de hete brij heengedraaid.

Hij is gebaseerd op “een iconische sportwagen met twaalf cilinders en middenmotor”, lezen we. “Een coupé die voor het eerst de autowereld sierde op de Autosalon van Parijs in 1984.” De Testarossa dus…

Kijken we naar de begeleidende foto’s, dan zien we dat zelfs alle Ferrari-beeldmerken en -woordmerken zijn weggeshopt: op de neus, op de wielnaven en – zo lijkt het – boven op de 4,9-liter flat-12.

Ferrari reageert erg agressief

Dat heeft Niels van Roij Design natuurlijk niet voor niets gedaan. Ferrari reageert nogal agressief op vermeende inbreuken op zijn merkenrecht.

Vraag maar aan een Belgische miljardair, die zijn F40 LM liet ombouwen naar een Spider en vervolgens een heel leger juristen op z’n dak kreeg. Of aan DJ Deadmau5, die van het steigerende paard op zijn 458 Spider een springende kat maakte.

Testarossa Targa is gaaf project

Hoe dan ook, het is een gaaf project waar Niels van Roij aan werkt. In opdracht van een vermogende Brit tranformeert hij een Ferrari Testarossa tot een targa, met een deels open dak. Zodat je de twaalfcilinder nóg beter kunt horen.