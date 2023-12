Deel dit: Share App Mail Tweet

Wat is Adblue? En waarom dreigt er een tekort?

Adblue, dat ook bekendstaat als ureum, is een middeltje waar veel moderne diesels niet meer zonder kunnen. Maar wat is Adblue? En waar is het goed voor?

Adblue is een vloeibare, heldere oplossing van 32,5 procent ureum en 67,5 procent zuiver water. Ureum werd in 1727 voor het eerst beschreven door de Nederlandse arts Herman Boerhaave en is een afvalstof die in de lever van mensen en dieren wordt geproduceerd.

In moderne diesels

In 1828 werd ureum door de Duitse scheikundige Friedrich Wöhler als eerste organische verbinding ooit kunstmatig gesynthetiseerd. Het wordt onder meer gebruikt als meststof voor planten én dus in moderne diesels toegepast.

Hoe werkt Adblue?

Adblue is een handelsnaam die een productnaam is geworden, zoals Aspirine, Brinta, Luxaflex en Maggi. Het copyright ligt bij de belangenorganisatie voor de Duitse auto-industrie: Verband der Automobilindustrie (VDA).

Bij een diesel met Adblue zit de vloeistof niet in de brandstoftank, maar in een apart tankje. Adblue is namelijk geen brandstoftoevoeging, maar iets dat tussen de motor en katalysator in de uitlaat wordt ingespoten.

Adblue is een manier om de uitstoot van schadelijke stikstofoxiden (NOx) te verminderen. Alleen op die manier kunnen moderne diesels voldoen aan steeds strenger worden uitstooteisen.

Door Adblue in te spuiten ontstaat ammoniak, dat in de katalysator reageert met de stikstofoxiden in de uitlaatgassen en die omzet in stikstof en waterdamp.

Kun je rijden zonder Adblue?

Stel dat het kleine Adblue-tankje van je auto leeg is, kun je dan doorrijden? Het antwoord is heel simpel: nee. De motor zal niet willen starten. Als hij al draait, zal hij een storingsmelding geven en daarna in een noodloopprogramma terechtkomen.

Is de motor dan kapot? Nee hoor, met de krachtbron zelf is niks aan de hand. Het motormanagement grijpt alleen in omdat de auto zonder Adblue niet binnen de vastgestelde uitstootnormen kan opereren.

Een auto met Adblue waarschuwt je gelukkig al als het tankje half leeg is. Dan zie je op het dashboard een melding verschijnen en kun je vaak nog 2000 kilometer rijden.

Hoeveel kilometer op een tank?

Hoe ver je komt met een vol tankje Adblue hangt helemaal van het model auto, het type motor, het verbruik en je eigen rijstijl. Ford maakt op zijn site een schatting waar je eigenlijk weinig aan hebt, zo breed is-ie. Tussen de 3750 en 11000 kilometer.

Hoe kan ik Adblue bijvullen?

Adblue kun je kopen én tanken bij veel tankstations (er zijn aparte pompen voor). Maar er zijn ook veel winkels en websites waar je terecht kunt voor flesjes en jerrycans.

Is er een tekort?

Ja, dat dreigt wel te ontstaan. Onder meer Australië en Zuid-Korea hebben er al mee te maken gehad. Dat komt omdat er een steeds grotere vraag is naar ureum, het hoofdbestanddeel, onder meer door de landbouwindustrie.

Daarbij komt dat Rusland en China twee van de grootste leveranciers zijn van ureum. Zo hadden Australië en Zuid-Korea last van een exportstop vanuit China, omdat dat land zijn eigen voorraden veilig wilde stellen.