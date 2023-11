Deel dit: Share App Mail Tweet

Autoverzekering keert in deze landen niet uit als je zonder winterbanden rijdt

Het is koud en de eerste natte sneeuw is inmiddels gevallen. Dat betekent dat je beter allseason- of winterbanden onder je auto kan hebben. Sterker nog, in deze buurlanden moet je geschikte banden hebben, anders kan je problemen krijgen met de verzekering van je auto.

In ieder land gelden andere regels. Voor je op vakantie gaat naar een ander land, of benzine en boodschappen gaat halen in een van onze buurlanden, moet je goed checken of je wel de juiste banden hebt.

In deze landen krijg je mogelijk problemen met de verzekering

Daarbij moeten je winterbanden ook nog goed van kwaliteit zijn. Lees voor je op pad gaat deze tips. Anders dekt je verzekering wellicht niet alles in geval van een ongeluk.

1. Nederland

Als je besloten hebt geen allseason- of winterbanden te kopen, dan is je auto in Nederland gewoon verzekerd. Mits, je banden natuurlijk aan de andere standaardeisen voldoen.

2. België

Ook in België zijn winterbanden niet verplicht. Je krijgt dus geen problemen met je verzekering als je met zomerbanden in de winter bij onze zuiderburen rijdt.

3. Duitsland

In Duitsland is dit anders. Het is verplicht om met winterbanden te rijden tijdens winterse omstandigheden.

Let op, ook het gebruik van all-seasonrubber wordt in Duitsland aan banden gelegd. Vanaf 30 september 2024 mag je geen vierseizoenenbanden onder winterse omstandigheden gebruiken.

Ga je na 30 september 2024 met zomer- of all-seasonbanden in de winter de Duitse weg op, dan kan je niet alleen een boete van 60 euro en een strafpunt op je rijbewijs verwachten. Ook kan je problemen krijgen met je verzekering in geval van een ongeluk.

De Duitse verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij kan je (deels) aansprakelijk stellen voor schade, zelfs als je niet schuldig bent. Ga je naar Duitsland in de winter? Zorg dan dat je winterbanden hebt.

