Bandenspanning: hoe hard moet je (winter)banden oppompen?

Het is winter en dat betekent dat er weer winterbanden gemonteerd worden. Belangrijk is dat deze net als je zomerwielen de juiste bandenspanning krijgen. Maar hoe weet je of je banden hard genoeg zijn opgepompt?

Het oppompen van autobanden is erg belangrijk. Het zorgt er namelijk voor dat de band naar behoren functioneert. Zo heb je altijd voldoende grip, mits het profiel nog goed genoeg is. Daarbij zorgt een goed opgepompte band voor een lager brandstofverbruik en langere levensduur van de band.

Band oppompen

Het is dus belangrijk om je banden op de juiste bandenspanning te hebben. Met nadruk op ‘de juiste’, want een te hard opgepompte band vergroot je de kans op een klapband.

Maar wat is de juiste bandenspanning? Dat verschilt per auto. Je kunt de bandenspanning vinden in het instructieboekje en vaak ook achter het tankklepje of aan de binnenzijde van het portier van je auto. Over het algemeen ligt de bandenspanning tussen de 2.0 en 3.0 bar.

Voor winterbanden geldt dezelfde bandenspanning als zomerbanden. Het advies is wel de spanning 0,2 bar te verhogen als de buitentemperatuur boven de 7 graden is. Zorg dat je bij het meten van de spanning maximaal 5 kilometer of 15 minuten hebt gereden.

Bandenspanning controleren

De ANWB raadt aan om iedere maand je bandenspanning te controleren en zo nodig de band bij te pompen. Vergeet ook niet het reservewiel op de pompen, mits je er een in je auto hebt liggen. Als je het reservewiel in geval van nood nodig hebt, wil je natuurlijk dat er wel genoeg lucht in de band zit.