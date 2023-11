Deel dit: Share App Mail Tweet

Huawei verslaat Apple Car: elektrische auto deze maand te koop

Er gaan al erg lang geruchten rond over de Apple Car. Maar vooralsnog is er geen auto uitgebracht door de techgigant. Huawei heeft Apple op dat gebied in ieder geval al verslagen. Een auto die in samenwerking met een Chinese autofabrikant, wordt deze maand al te koop aangeboden.

Het gaat om een auto van Luxeed, een merk dat voorkomt uit een samenwerking tussen Huawei en Chery Automobile. Chery is een grote fabrikant die ook naar Europa komt.

Apple Car geen concurrent voor EV van Huawei en Chery Automobile

De eerste auto die uit de samenwerking met Huawei voorkomt is de Luxeed S7. Een sedan die in China zal concurreren met de Tesla Model 3.

De elektrische auto draait op software van Huawei en heeft de auto-techniek van Chery Automobile. De accu die in de bodem van de EV ligt komt van Catl, een belangrijke accu-fabrikant die nu ook de samenwerking met Stellantis is aangegaan.

Accu in de Luxeed S7

Catl zegt een extreem efficiënte accu ontwikkeld te hebben met de naam Shenxing. Deze LFP-batterij ligt echter (nog) niet in de auto van Huawei en Chery. In de bodem van de S7 Long Range vind je de M3P-batterij. Deze is efficiënter dan de huidige LFP-accu’s en minder duur om te produceren dan een NMC-accu. Onder de vloer van de Standard Range ligt een gebruikelijke LFP-batterij.

Het grootste batterijpakket levert naar verluidt zo’n 80 kWh en de instapper 60 kWh. Met de Long Range moet je zo’n 800 kilometer af kunnen leggen en met de instapper 550 kilometer. Let wel, dat is volgens de Chinese meetmethode.

3,3 seconden van 0 naar 100 km/h

De goedkoopste auto van Huawei en Chery Automobile heeft een 215 kW (293 pk) elektromotor en de snelste versie heeft twee elektromotoren die goed zijn voor 365 kW (497 pk). Van 0 naar 100 kilometer per uur sprint het model in 3,3 seconden.

Wat kost de auto van Huawei en Chery Automobile?

De Luxeed S7 is vanaf 28 november in China te bestellen voor 258.000 Chinese renminbi. Rekenen we dit om naar euro’s dan is dat zo’n 33.200 euro.

Pre-orders Volgens Huawei heeft de Luxeed S7 al meer dan 10.000 pre-orders binnengesleept.

Of de auto ooit ook naar Nederland komt, is nog onduidelijk. Tevens is onbekend of het model ooit concurrentie krijgt van de Apple Car.