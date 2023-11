Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: de elektrische Opel Astra

Met de Opel Astra Electric heeft het merk misschien wel een van hun belangrijkste nieuwe modellen aan het aanbod toegevoegd. De elektrische Opel Astra Sport Tourer is zelfs een bijna uniek aanbod. Met een duik in de prijslijst maken we kennis.

De huidige Opel Astra heeft al verschillende keren in deze rubriek geschitterd. Toen de hatchback net was geïntroduceerd, toen de Sports Tourer aan het aanbod werd toegevoegd en we stelden ook al een keer de sportieve GSE-uitvoering samen. Met de introductie van het Opel Astra Electric – ook als stationwagen! – is het aanbod voorlopig compleet. We vinden het model belangrijk genoeg om nog eens bij de nieuwe Astra stil te staan.

Aandrijflijn Opel Astra Electric

Onder de motorkap van de Opel Astra Electric vinden we de bekende Stellantis-aandrijflijn. Dat betekent een 115 kW (156 pk) en 260 Nm sterke elektromotor. Het batterijpakket heeft een capaciteit van 54 kWh en samen met een gemiddeld stroomverbruik van 14,8 tot 15,5 kWh/100 km moet dat goed zijn voor een actieradius van 398 tot 418 km (WLTP).

Opel Astra Electric: ook als volledig elektrische stationwagen!

De elektrische aandrijflijn is er niet alleen voor de hatchback. De Opel Astra Electric is er ook als Sports Tourer. Een volledig elektrische stationwagen. Daarmee heeft Opel het rijk nog vrijwel alleen. De vele malen duurdere Porsche Taycan Turismo-modellen daargelaten zijn er maar twee concurrenten: de MG 5 Electric en de Peugeot e-308 SW. De MG is iets voordeliger en krachtiger dan de Opel en Peugeot, maar biedt ook iets minder bagageruimte en actieradius. De technisch identieke Opel en Peugeot gaan vrijwel gelijk aan elkaar op.

Prijzen Opel Astra Electric

De Opel Astra is leverbaar vanaf 31.999 euro en voor de Sports Tourer ben je minimaal 33.499 euro kwijt. Voor de Opel Astra Electric beginnen de prijzen bij 39.999 euro voor de hatchback en bij 41.499 euro voor de Sports Tourer. Daarbij krijg je hetzelfde (basis) uitrustingsniveau. De Electric is ook leverbaar als iets luxere en sportiever aangeklede GS.

Extra uitrustingen voor Opel Astra Electric

Nou ja, zelfde uitrustingsniveau… Er zijn wel een paar verschillen. Het naamloze instapmodel is bij de Opel Astra Electric bijvoorbeeld al voorzien van 18-inch lichtmetalen wielen, in plaats van 16-inch voor de benzineversie. Ook een centrale armsteun voorin en een USB-C-aansluiting achterin zijn standaard voor de Electric en niet voor de benzineversie. Sowieso alleen voor de Electric zijn de standaard 11 kW boordlader en de warmtepomp om het interieur voor vertrek alvast op te warmen of af te koelen.

Onze keuze

Voor onze configuratie nemen we deze keer de Sports Tourer als uitgangspunt, omdat dat het meest onderscheidende model is in de EV-markt. Daarnaast gaan we voor de GS-uitvoering. Dan krijg je een net wat mooiere aankleding, maar ook onder meer verwarmbare sportstoelen, adaptieve cruise control met stop & go-functie en het Pure Panel Pro met 10-inch digitaal instrumentarium en 10-inch touchscreen.

Exterieuraankleding

Leuk: bij Opel zijn ze wel in voor een lekker kleurtje. De hatchback wordt standaard geleverd in geel (een kleur die ook exclusief is voor de hatcback), de Sports Tourer is standaard rood. Dat is voor de Opel Astra Electric niet anders. Voor 199 euro krijg je de Astra in het wit, zwart of een van de twee grijstinten kost 699 euro extra. De feblauwe carrosseriekleur heeft een meerprijs van 899 euro. Dat blauw is mooi, maar dan houden we dat geld liever op zak en blijven bij het ook mooie rood. Andere velgkeuzes biedt de gekozen uitvoering niet.

Interieuraankleding

Wel kunnen we de standaard stoffen bekleding omruilen voor luxe Alcantara in dezelfde kleur. Dat kost 499 euro extra. Doen we.

Losse opties en pakketten

De enige losse optie is het Multimedia Navi Pro (649 euro), dat navigatie met live verkeersinformatie, een point-of-interest-zoekfunctie, over-the-air-updates en spraakbediening voor het infotainment met zich meebrengt. Die aanvullende functies zijn wel slechts de eerste zes maanden gratis te gebruiken.

Dan de optiepakketten. Het Comfortpakket (1.599 euro) biedt onder meer een panoramadak, elektrisch bedienbare achterklep, voorruitverwarming en interieurluchtreiniging. Het Technologiepakket (1.399 euro) omvat voornamelijk de IntelliLux Pixel LED-koplampen en extra rijassistenten. Tot slot is er het Infotainmentpakket (1.699 euro), dat anders dan de naam doet vermoeden vooral het Multimedia Navi Pro, extra rijassistenten en nog enkele individuele opties van het Comfortpakket met zich meebrengt.

Wij houden het bij het Comfortpakket.

De Opel Astra Electric zelf samenstellen

Zo komt de totaalprijs van de door ons samengestelde Opel Astra Electric Sports Tourer op 46.597 euro. Hoe zou jij de auto samenstellen? Alle uitrustingen, bijbehorende prijzen en overige mogelijkheden zijn te bekijken in de configurator op www.opel.nl.