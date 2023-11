Deel dit: Share App Mail Tweet

Een Mini One occasion voor 5.000 euro: deze moet je (niet) hebben

Jongedame heeft al even haar rijbewijs, inmiddels een vaste baan, maar in plaats van het OV wil ze toch liever een eigen auto. Maar ja, het budget is beperkt en het moet geen duffe occasion zijn, ruimte doet er niet toe, maar leuk, betaalbaar en betrouwbaar, dàt zijn wel eisen.

Het aanbod aan occasions is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl, een gespecialiseerde site en zelfs op Facebook, overal kun je tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Een leuke en betrouwbare occasion voor maximaal 5000 euro

Mini One (2006 – 2014)

Bij een Mini ‘op leeftijd’ is een One ook een betere keuze dan een Cooper, tenzij je steeds als eerste bij het volgende stoplicht wilt aankomen. Coopers hebben vaak een zwaar leven en ze zijn gewoon duurder. Een Mini One rijdt ook erg goed, met een messcherpe besturing en prima wegligging, dat is ook fijn als je rustig rijdt.

Natuurlijk is de occasion best stug geveerd, dat hoort er ook bij. Het lekker eigenwijze dashboard vraagt natuurlijk even gewenning. Een Mini is al leuk door z’n hele vormgeving, niet iedereen wil een schreeuwende kleur. Daarom is de donkerblauwe, compleet uitgeruste 1,4 (2008, 157.000 km) voor 4.999 euro bij een autobedrijf in Dokkum het overwegen waard.

Waar moet je op letten bij deze occasion?

Elektronische storingen komen bij deze generatie Mini’s vaak voor. Zo kan de stuurbekrachtiging uitvallen door sluiting òf een vastgelopen pomp (=duur!). Uitval van het dashboard is maar een kleinigheid en de gasklep blijft wel eens plakken, waardoor de motor niet op het rechterpedaal reageert.

Occasions met de 1,6-liter motor kennen verschillende problemen, zoals een niet werkende waterpomp, oprekkende distributieketting, overmatig olieverbruik… die zijn dus geen aanbeveling.