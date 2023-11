Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze leuke en betrouwbare Italiaanse occasion koop je voor 5000 euro

Jongedame heeft al even haar rijbewijs, inmiddels een vaste baan, maar in plaats van het OV wil ze toch liever een eigen auto. Maar ja, het budget is beperkt en het moet geen duffe occasion zijn, ruimte doet er niet toe, maar leuk, betaalbaar en betrouwbaar, dàt zijn wel eisen.

Het aanbod aan occasions is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl, een gespecialiseerde site en zelfs op Facebook, overal kun je tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Een leuke en betrouwbare occasion voor maximaal 5000 euro

Ditmaal gaan we op zoek naar een betrouwbare en leuke tweedehands auto voor maximaal 5.000 euro. Vandaag lichten we de eerste occasion uit. Vind je de Lancia Ypsilon niets? Kijk dan naar de occasions van donderdag en zaterdag!

Lancia Ypsilon (2003 – 2011)

De Fiat 500 valt natuurlijk ook in deze klasse, maar die is zó populair, dat je voor hetzelfde geld bij een oudere auto met meer kilometers terechtkomt. Daarom hebben we een prima alternatief. Deze Lancia Ypsilon komt technisch overeen met de Punto en dit is ook een lekker eigenzinnige auto. Daarbij is ook vooral het interieur heel mooi afgewerkt en hij heeft heel fijne voorstoelen.

De 1,2 liter motor is voor de meeste gebruikers echt sterk genoeg, maar er is ook een 1,4. Een Ypsilon kom je niet op elke straathoek tegen, dat helpt ook om je lekker te onderscheiden met zo’n occasion.

Bij een autobedrijf in Sint-Michielsgestel staat een zilvergrijze 1,2 ‘Argento’ (2009, 86.000 km) voor 4.450 euro.

Waar moet je op letten bij deze occasion?

De euveltjes van de ypsilon zijn vrij onschuldig. Het ergste is een kapotte bobine, waardoor de motor op drie cilinder gaat lopen. Niet mee doorrijden, maar ter plekke laten vervangen is het devies. Het kan wel nog drie keer terugkomen. Eentje als reserve in het dashboardkastje is geen gek idee.

Als de Lancia Ypsilon helemaal niet wil starten is de massakabel tussen de accu en de versnellingsbak los. Draait de startmotor van de occasion wel, maar de motor slaat niet aan, dan is er een massakabeltje aan de achterkant van de motor losgetrild.