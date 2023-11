Deel dit: Share App Mail Tweet

Origineel Max Verstappen-pak van Grand Prix Nederland te koop

Ben je fan van Max Verstappen en verwacht je een flinke eindejaarsbonus? Dan is dit originele pak die de coureur aan had tijdens de Grand Prix 2023 in Nederland wat voor jou.

De overall is niet alleen gedragen door Verstappen. Ook heeft hij er zijn handtekening op gezet. Alles om zoveel mogelijk geld voor het pak te krijgen.

Opbrengst Max Verstappen-pak gaat naar goed doel

De opbrengst van het pak belandt niet rechtstreeks in de zakken van Max Verstappen, Red Bull op het veilinghuis. Nee, de winst gaat naar Wings for Life, dat wel mede opgericht is door de Red Bull. De organisatie houdt zich bezig met het vinden van een geneesmethode voor ruggenmergletsel.

Een flink bedrag

Veilinghuis Bonhams verwacht dat het pak van Max Verstappen tussen de 60.000 en 70.000 pond oplevert. Rekenen we dit om naar euro’s, dan is dat zo’n 69.150 tot 90.680 euro.

Veel geld, maar het gaat dan ook om een heel bijzondere overall. Of het pak ook daadwerkelijk het geschatte bedrag op gaat brengen, is nog maar de vraag. Op moment van schrijven is er 32.000 pond (zo’n 36,880 euro) geboden. De overall van Max Verstappen wordt over iets meer dan twee dagen geveild.

