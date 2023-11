Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit kost de Hyundai Ioniq 5 N in Nederland

Iets meer dan een week geleden konden we al veel details delen van de Hyundai Ioniq 5 N. Nu zijn ook de Nederlandse prijzen bekendgemaakt.

De Ioniq 5 N is het sportieve broertje van de Ioniq 5. Met 650 pk en een artificiële automatische transmissie is deze EV meer gericht op stuurplezier.

De Hyundai Ioniq 5 N

Of deze Hyundai Ioniq 5 N ook echt een i30 N uit de garage van een liefhebber gaat stoten, is nog maar de vraag. Hoewel beide modellen het N-label dragen, is de EV uit ander hout gesneden.

Wat vermogen betreft, is er niets te klagen in geval van de Hyundai Ioniq 5 N. De elektrische auto heeft 650 pk dat voortkomt uit twee elektromotoren. Het genoemde vermogen is overigens tijdelijk. Er is een vermogen van 609 pk continu beschikbaar.

De eerste elektrische Hyundai van het N-label is met 2.225 kilogram ook direct de zwaarste, en dat heeft ongetwijfeld invloed op de rij-eigenschappen.

Het gewicht is met name te danken aan een 84 kWh accupakket waarmee je volgens de WLTP-meetmethode 448 kilometer ver komt. Mits je niet de nul-naar-honderd-sprint van 3,4 seconden wil ervaren. Dan gaat de accu veel sneller leeg. Het versnellen stopt pas bij 260 kilometer per uur.

Wat kost de Hyundai Ioniq 5 N in Nederland

De Hyundai Ioniq 5 N heeft in Nederland een prijskaartje 73.995 euro. Daarmee is de Koreaan een stuk duurder dan de Tesla Model 3 Performance was (53.990 euro). Met de nadruk op ‘was’, want van de nieuwe Model 3 is nog geen Performance-versie leverbaar. Slimme timing dus van Hyundai om de Ioniq 5 N nu op de markt te brengen.

Rijplezier

Daarbij moet de Hyundai Ioniq 5 N veel meer gericht zijn op rijplezier van de Tesla en heeft het model allerlei features die de funfactoren moeten verhogen: Drift Optimizer, Left Foot Braking en een sperdifferentieel op de achteras.

Of de Hyundai echt leuker is dan de concurrentie, moet nog maar blijken.