Dit is hoe je moet schakelen met deze elektrische Hyundai

Hyundai maakt meer details bekend over de nieuwe Ioniq 5 N, een elektrische auto waarmee je kan schakelen. Laat het eerste elektrische performance-model van de Koreanen je brandstofauto’s vergeten?

Er is al veel gezegd en geschreven over de EV. De verwachtingen voor het model zijn dan ook hoog. Dat ze bij de N-divisie van Hyundai een leuke hete hatchback kunnen maken, hebben ze bewezen met de i30.

Schakelen in een elektrische auto

Maar doet de Hyundai Ioniq 5 N je dat model vergeten? Nee. Dat is niet alleen omdat de elektrische auto mede door zijn gewicht en aandrijflijn heel andere rijeigenschappen zal hebben. Ook heeft de EV functionaliteiten die een brandstofauto moeten imiteren.

Het begint bij een geluidssysteem met acht speakers in het interieur en twee aan de buitenkant van de auto. Deze spelen motorgeluiden af.

Niets nieuws, want bijvoorbeeld de Abarth 500 is hier ook al mee uitgerust. Het geluid uit de speakers lijkt op dat van de 2,0-liter viercilinder en heeft zelfs pop and bangs. Natuurlijk is het geluid ook uit te zetten.

Hyundai gaat met de Ioniq 5 N verder dan geluid alleen. Er is zelfs een modus waarin je schakelmomenten hebt. De N e-Shift simuleert de schakelmomenten, alsof het een achttraps DCT is, door een schok te geven. Je moet in die modus daadwerkelijk met je flippers schakelen. Doe je dit niet, dan is er zelfs een artificiële toerenbegrenzer.

Specificaties Hyundai Ioniq 5 N

De Hyundai Ioniq 5 N doet dus alsof het een brandstofauto is, maar is in alles een echte EV.