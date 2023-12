Deel dit: Share App Mail Tweet

Klikspaan, boterspaan! Ferrari beloont jou als je nepartikelen meldt

‘Snitches get stitches’, horen we regelmatig in mafiafilms, maar bij Ferrari kan klikken je juist iets opleveren: een cadeau.

Ferrari is nogal zuinig op zijn merk en klaagt gewoon zijn eigen klanten aan als ze iets doen wat het bedrijf niet bevalt. Het maakt niet uit of je een miljoen of wat aan Maranello hebt overgemaakt, jouw eigen auto is kennelijk nooit helemaal van jou.

Ferrari-merchandise

Overigens is Ferrari veel meer dan een autofabrikant, want ook aan merchandise verdient het merk goud geld: jassen, sokken, petjes, schoenen, paraplu’s en koptelefoons.

Strijd tegen nepartikelen

In de strijd tegen nepartikelen heeft Maranello jouw hulp nodig. Via een speciale pagina op de website van het merk kun je ‘klikken’ over nepproducten of de makers ervan. En daar krijg je nog een beloning voor ook.

Voor zover wij dat weten, heeft geen ander automerk een ‘Anti-Counterfeiting Reward’-programma, zoals Ferrari het noemt. Al vinden we dat niet verrassend, gezien de bekende agressieve aanpak van het merk.

Wat krijg je dan?

Maar wat krijg je dan als je fake producten aangeeft? Een 296 GTB? Een Roma? Geen flauw idee. Op de website staat alleen dat je een ‘gift item’ krijgt, ‘zolang de voorraad strekt’.