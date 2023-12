Deel dit: Share App Mail Tweet

Vergeet de Cybertruck, dit is de goedkoopste Ford F-150 Lightning

Kun je het lineaalwerk van de Tesla Cybertruck-ontwerpers niet waarderen, maar wil je wel een elektrische pick-up? Dan ben je wellicht geïnteresseerd in de goedkoopste Ford F-150 Lightning-occasion van Nederland.

EV-haters hebben bij de Tesla Cybertruck een extra stok om mee te slaan door zijn extreme looks. Óf je bent dol op de futuristische pick-up, óf je walgt ervan. Een middenweg lijkt niet te bestaan. De goedkoopste Ford F-150 Lightning-occasion is een gematigder alternatief.

Komt de Tesla Cybertruck naar Nederland?

De Cybertruck is enkel bestemd voor de Noord-Amerikaanse markt, zo bevestigde Elon Musk eerder. Het hoekige stalen plaatwerk voldoet niet aan onze eisen voor voetgangersveiligheid.

Desalniettemin zul je de elektrische auto hier tegenkomen. Als je per se een Tesla Cybertruck wil, kun je hem importeren en een individuele typegoedkeuring aanvragen bij de RDW, zoals dat ook gebeurd is met meerdere Ford F-150 Lightning-exemplaren.

Ford F-150 Lightning wél naar Europa

De elektrische Ford is wel in Europa leverbaar, maar enkel in het EV-aanbiddende Noorwegen, waar zo’n vier op de vijf nieuw verkochte auto’s elektrisch is. Toch is de Lightning ook goed in Nederland te verkrijgen. Op verkoopsite Gaspedaal.nl staan enkele tientallen modellen te koop. Dit zijn niet alleen tweedehandsjes, maar ook veel hagelnieuwe exemplaten.

Goedkoopste occasion van Nederland

Voor de duurste (nieuwe) modellen betaal je meer dan 130.000 euro. Wij zijn echter vooral benieuwd hoeveel geld je minimaal uit je portemonnee moet vissen op de Tesla Cybertruck-concurrent te kopen. Het antwoord? 92.900 euro exclusief btw. Daarmee is dit de goedkoopste Ford F-150 Lightning-occasion van Nederland.

(Afbeelding: AutoTrack / Autobedrijf Schouten B.V.) (Afbeelding: AutoTrack / Autobedrijf Schouten B.V.) (Afbeelding: AutoTrack / Autobedrijf Schouten B.V.) (Afbeelding: AutoTrack / Autobedrijf Schouten B.V.)

(Afbeelding: AutoTrack / Autobedrijf Schouten B.V.) (Afbeelding: AutoTrack / Autobedrijf Schouten B.V.) (Afbeelding: AutoTrack / Autobedrijf Schouten B.V.) (Afbeelding: AutoTrack / Autobedrijf Schouten B.V.)

Voor dat bedrag krijg je een gewrapt exemplaar uit 2022 met 14.253 kilometer op de teller. Volgens de verkoper gaat het om een Lariat Extended Range-uitvoering. Deze heeft een EPA-range (de Amerikaanse schatting) van 515 kilometer.

Op een van de afbeeldingen bij de advertentie zien we een batterijpercentage van 99 procent staan, met een actieradius van 382 kilometer. Dat past meer bij het bereik van de Standard Range-variant met een EPA-actieradius van 386 kilometer.

De range van de occasion is vergelijkbaar met die van de instapversie van de Tesla Cybertruck. Wel verliest de Ford F-150 Lightning het van Musks EV in een tractor pulling-wedstrijdje, zo liet Tesla eerder zien in een video. Toch wint de Cybertruck niet alles. Tesla’s pick-up legde het in deze offroadtest namelijk genadeloos af tegen een oud Volkswagen-busje.