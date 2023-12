Deel dit: Share App Mail Tweet

Oei, beeldschone Honda S2000 total loss gereden op snelweg

De Honda S2000 is een echte liefhebbersauto. Het doet ons dan ook zeer om dit beeldige exemplaar total loss gereden te zien worden. In de onderstaande video zie je hoe de eigenaar de macht over het stuur verliest.

Zagen we gisteren nog een Ford Mustang 2.3 EcoBoost hard crashen, is het nu een bloedmooie JDM-legende. Wederom is het een pronkpoging die in misère eindigt.

Honda S2000 total loss

De Mustang-bestuurder poogde te driften voor een filmende groep omstanders en de eigenaar van de Honda werd verleid het gaspedaal in te drukken door een passant die zijn duim opsteekt. Het is diezelfde passant heeft het heftige ongeluk ook op camera vast weten te leggen.

In de video hoor je de eigenaar van de kanariegele Honda S2000-eigenaar terugschakelen, om de filmer mee te laten genieten van de VTEC en toerenbegrenzer bij 9.000. Als hij wil accelereren, verliezen de achterwielenwielen tractie en breekt de achterkant uit. Een tegenstuurpoging mag niet meer baten en de S2000 belandt ruw in de berm. Een foto van de schade doet vermoeden dat deze cultheld total loss wordt verklaard.

Zonde, want niet alleen was het een mooi ogend exemplaar (goed, met een twijfelachtige vleugel op de kofferbak), maar de Honda S2000 is de laatste jaren ook nog eens erg veel in waarde gestegen. De meeste exemplaren op verkoopsite Gaspedaal.nl kosten tussen de 25.000 en 50.000 euro. Gelukkig is de goedkoopste S2000-occasion van Nederland nog wel te betalen.

900 pk sterke Toyota Supra gecrasht door monteur

Het kan overigens nog erger dan deze Honda S2000-crash. Eerder dit jaar werd een bloedsnelle Toyota Supra naar de eeuwige jachtvelden gestuurd. Niet door de eigenaar, maar door een automonteur die een testritje maakte nadat hij onderhoudswerkzaamheden aan de 2JZ-motor had gedaan. Hij maakte een genadeloos harde klapper in 900 pk sterke Supra. De crash, waarbij de Toyota total loss gereden werd, staat op beeld.