Je raadt nooit welke F1-coureur deze gepimpte Toyota Supra bezit

Het wagenpark van Max Verstappen en Lewis Hamilton is zeer indrukwekkend, maar geen van beide F1-wereldkampioenen heeft deze hevig gepimpte Toyota Supra in zijn collectie. Van welke Formule 1-coureur is-ie dan wel?

Nou, het is een beetje een strikvraag. De Toyota is namelijk niet van een van de huidige coureurs, maar van de Nieuw-Zeelandse Liam Lawson. Hij is reservecoureur van Red Bull Racing en AlphaTauri en kroop dit jaar meerdere keren achter het stuur van Daniel Ricciardo’s F1-auto. De Australi├źr brak zijn hand tijdens de Formule 1 Grand Prix van Zandvoort en kon daardoor tijdelijk niet racen.

Getunede Toyota Supra

Met een aantal goede races reed Lawson zichzelf in the picture. Nu draait hij de spotlight nog iets feller door een eigen YouTube-kanaal te starten. Daar plaatst hij vlogs over zijn leven als coureur. In zijn eerste video genaamd Hi YouTube gaat hij zijn auto ophalen bij het Britse Auto ID, dat zijn Toyota Supra flink onder handen heeft genomen.

Lawson blijkt ook buiten het circuit een echte petrolhead. “De meeste coureurs hebben weinig interesse in het tunen van straatauto’s”, vertelt de Formule 1-reservecoureur in de bovenstaande video van Auto ID over zijn Toyota Supra. “Gek zijn op straatauto’s is dan ook een totaal andere passie dan circuitrijden.”

Eerste auto van F1-reservecoureur Liam Lawson

Lawson heeft een passie voor allebei en in zijn eigen vlog vertelt de Nieuw-Zeelander dat hij de GR Supra een half jaar geleden kocht. Het is pas zijn eerste auto, aangezien hij voorheen altijd gebruik kon maken van leenauto’s. Nu Lawson zijn eigen Toyota Supra heeft, kan hij het niet laten om hem flink te modificeren.

Liam Lawson kocht de Toyota in het zwart, maar inmiddels zit er een groene wrap op. “Ge├»nspireerd op de Lamborghini van TJ Hunt.” Hoewel er al andere wielen onder de zitten, wil hij deze nog veranderen naar goudkleurige wielen. Deze staan volgens de F1-reservecoureur beter bij het groen. Verder is ook de ledstrip in de koplampen niet langer wit, maar geel.

Nog niet half zo sterk als Formule 1-auto

Buiten dat is de Toyota Supra voorzien van andere bumpers. Lawson wil graag uniek zijn en plukte om die reden de voorbumper, achterbumper, side skirts en enorme vleugel bij verschillende fabrikanten vandaan. De kans is dan ook klein dat er al Supra zoals deze rondrijdt.

Ook onder de kap is de Japans-Duitse auto niet meer standaard. “De B58-motor is goed te tunen”, vertelt Liam Lawson. Zijn Toyota Supra heeft op dit moment een stage 2 tune. “Ik heb er nu een andere luchtinlaat, downpipe en uitlaatsysteem.” Volgens de Formule 1-reservecoureur zou het genoeg moeten zijn voor zo’n 450 pk op de wielen. Wielen met semislicks welteverstaan. “Daar heb ik hier in Engeland wel een beetje spijt van.” Gelukkig heeft de 21-jarige ervaring met 1.000 pk sterke F1-auto’s.