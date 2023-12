Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze Tesla Model S-occasion kost net zo weinig als een Dacia Sandero

Een nieuwe Tesla Model S kost je een kleine 95.000 euro. Voor deze occasion betaal je slechts een fractie van dat bedrag. Sterker nog, de tweedehands elektrische auto is kost net zoveel als een Dacia Sandero, de goedkoopste nieuwe auto op de markt.

Het is niet de voordeligste Tesla Model S die je op verkoopsite Gaspedaal vindt. Twee exemplaren staan voor nog minder geld te koop, maar die zijn beide defect. Daarmee is dit wel de goedkoopste rijdende Model S van Nederland.

Elektrische auto even duur als Dacia Sandero

Wat mag-ie kosten dan? 17.000 euro. Goed, dat is 300 euro duurder dan een nieuwe Sandero, dat kun je vast wel van de Tesla Model S-occasion af kletsen. Is je dat nog altijd te duur, dan kun je ervoor kiezen een van deze drie gebruikte EV’s op de kop te tikken.

Uiteraard is er een reden voor het verdacht lage prijskaartje van deze elektrische auto. Deze 378 pk sterke Tesla Model S rolde in 2014 van de band en heeft sindsdien een kleine 545.000 kilometer afgelegd. Van de ruim 1.000 Model S-occasions die op Gaspedaal.nl te koop staan, is er slechts één die meer ervaring heeft.

Accupakket van de Tesla Model S-occasion al vervangen

Veel geïnteresseerden zullen bij het horen van deze kilometerstand direct afhaken. Begrijpelijk, de vraag is hoeveel levenslust de batterij nog heeft. En moet het accupakket vervangen worden, dan mag je op spaarvarkenstrooptocht gaan.

De verkoper (en inmiddels derde eigenaar) van de Tesla Model S beweert echter dat het accupakket vorig jaar al vervangen is. Als dat klopt, zal de aanbieder dat ongetwijfeld kunnen aantonen en dat zou het verhaal anders maken. Ja, de carrosserie en elektromotoren hebben dan nog steeds behoorlijk wat kilometers achter de rug, maar over het prijzige accupakket van de elektrische auto hoef je je dan geen zorgen meer te maken.

Levenslang gratis opladen

In de tien woorden tellende beschrijving wordt er niet over gesproken, maar het kan goed zijn dat deze Tesla Model S-occasion nog in aanmerking komt voor het levenslang gratis laden bij Tesla-laders. Een belofte die CEO Elon Musk early adopters deed. Gratis tanken zit er niet in met een Dacia Sandero.