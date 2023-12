Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze dikke gezinsdiesel schreef 90.000 euro af en mag gewoon milieuzones in

Autovisie is altijd op zoek naar occasions voor de liefhebber en spit daarom de lijsten van verkoopsite Gaspedaal.nl door. Ditmaal gingen we op zoek naar een dikke diesel waarmee je ook na 2025 nog een milieuzones in mag.

Milieuzones zijn er al in Nederland. Rijden met oude diesels is in Amsterdam, Arnhem, Den Haag en Utrecht aan banden gelegd. In 2025 kunnen de regels nog strenger worden.

Milieuzones in 2025

Vanaf 2025 mogen gemeentes zero-emissiezones invoeren. Die gelden enkel voor vrachtwagens en bestelauto’s. Voor personenauto’s verandert er echter ook iets.

Vanaf 1 januari 2025 kunnen gemeentes diesels in de klasses Euro 4 of 5 weigeren. Wel zo handig om rekening mee te houden als je op zoek bent naar een occasion met dieselmotor.

BMW M550d

Mede doordat de overheid diesels aan banden legt, zijn ze minder populair. Dit heeft in sommige gevallen een gunstig effect op de prijs. Zo vinden we een BMW M550d die in 5 jaar tijd bijna 90.000 euro afschreef. Dit terwijl de auto aan de Euro 6-norm voldoet en je dus na 2025 in milieuzones mag rijden.

De BMW M550d had in 2017 een vanafprijs van net geen 120.000 euro. Deze geïmporteerde occasion heeft een catalogusprijs van 138.735 euro. De auto komt uit 2018 en heeft net geen 156.000 kilometer achter de rug. Het prijskaartje van de importauto bedraagt 50.000 euro.

Een heerlijke dieselmotor

Onder de motorkap ligt een dikke dieselmotor (3,0-liter zes-in-lijn) die goed is voor 400 pk en 760 Nm aan koppel. Hiermee sprint de BMW M550d Touring van 0 naar 100 in 4,6 seconden.

Het versnellen stopt pas bij 250 kilometer per uur. En dat allemaal terwijl het gemiddelde verbruik slechts 1 op 14,9 bedraagt. Rijd je zuinig, en haal je dit verbruik, dan kan je op een tank (66 liter) tot wel 983 kilometer rijden.

Gezins-diesel als occasion

De dikke diesel is een heerlijke liefhebbersauto voor het hele gezin. Hoewel de aanschafprijs relatief aantrekkelijk is, valt de wegenbelasting bij dit soort auto’s niet mee. Wel blijkt deze generatie 5-serie een degelijke auto. Lees je voor eventuele aankoop goed in middels onze koopwijzer.