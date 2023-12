Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: dit heeft de BYD Seal te bieden

Na een redelijk succesvolle start met de Atto 3 is BYD klaar voor het grote werk. Inmiddels zijn er meer modellen geïntroduceerd, waarvan deze BYD Seal de meest recente is. Met een duik in de prijslijst ontdekken we wat de nieuwkomer in huis heeft.

De BYD Seal is (qua moment van introductie) het nieuwste model van het merk en een concurrent voor modellen zoals de Hyundai Ioniq 6, Polestar 2 en Tesla Model 3. Eerder dit jaar konden we alvast kennismaken met een rijtest, nu de auto is te bestellen nemen we ook een duik in de prijslijst.

Specificaties BYD Seal

Laten we beginnen met de specificaties. De Seal is er in RWD- en AWD-variant. Die eerste beschikt over 230 kW (313 pk) en 360 Nm. Daarmee is de 100 km/u in 5,9 seconden bereikt en de topsnelheid ligt op een bescheiden 180 km/u. Het 84 kWh batterijpakket is goed voor een actieradius van 570 km (WLTP).

De BYD Seal AWD heeft dankzij een extra elektromotor 390 kW (530 pk) en 670 Nm. De 100 km/u is al na 3,8 seconden bereikt. De topsnelheid blijft op 180 km/u. De AWD-variant maakt gebruik van dezelfde batterij als de RWD, wat dankzij het iets hogere verbruik goed is voor 520 km actieradius (WLTP).

Prijzen en uitrustingen BYD Seal

De BYD Seal is leverbaar vanaf 47.990 euro voor de Design-uitvoering (altijd als RWD) en vanaf 50.990 euro voor de Excellence-uitvoering (altijd met AWD). Wat krijg je voor dat geld? Enkele highlights: 19-inch lichtmetalen velgen, glazen panoramadak, leren bekleding, 10,25-inch digitaal instrumentarium, een 15,6-inch draaibaar centraal touchscreen, uitgebreid infotainment met 4G, over-the-air-updates en spraakbediening, elektrisch bedienbare achterklep en natuurlijk een berg aan rijassistenten. De belangrijkste extra uitrusting van de Excellence ten opzichte van de Design is volgens BYD het head-up display. De meerprijs zit hem dus vooral in de andere aandrijflijn.

Exterieuraankleding

Wij houden het bij de BYD Seal Design RWD, al maakt dat voor de verdere configuratie eigenlijk weinig uit. Beide uitvoeringen bieden precies dezelfde – beperkte – personalisatiemogelijkheden. Standaard is de kleur ijsblauw geselecteerd, maar je mag zonder meerprijs ook voor een van de andere kleuren kiezen. Dan heb je keuze uit het voor de hand liggende zwart, wit en heel lichtgrijs, maar ook donker grijsblauw en een opvallende groenige tint behoren tot de mogelijkheden.

Wielkeuzes zijn er ook, maar die hangen volledig samen met de kleurkeuzes. Kies je voor zwart, wit of groen, dan krijg je een ander model lichtmetalen velg. Hoewel de configurator van de BYD Seal er niets over meldt, lijkt die velg een inchmaat kleiner te zijn. Het is wat ons betreft wel een mooier type velg. We gaan ervoor, in combinatie met de opvallende groene lakkleur.

Interieuraankleding

In het interieur heb je maar één keuze: de kleur van de bekleding. De standaardselectie is een soort licht grijsblauw, als optie zonder meerprijs is het interieur volledig in het zwart uit te voeren. Het grijsblauw staat mooi, maar lijkt ons ook erg besmettelijk voor vuil. We kiezen dus toch voor zwart, dat ook wat beter combineert met de gekozen carrosseriekleur.

De BYD Seal zelf samenstellen

Dan zijn we ineens alweer aan het einde van de configurator, want meer dan wat hierboven is beschreven valt er niet te kiezen. Er is geheel geen aanvullende optie- of accessoirelijst. Zie jij de BYD Seal wel zitten? Bekijk dan de configurator, specificaties, uitrustingen en andere informatie op www.bydauto.nl. Omdat de configurator zelfs maar weinig beeld van de auto toont, hebben we hieronder nog wat Europese persfotografie verzameld.