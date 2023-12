Deel dit: Share App Mail Tweet

Vrouw van teammanager Mercedes ontkent belangenverstrengeling

Susie Wolff ontkent dat ze betrokken is bij belangenverstrengeling in de Formule 1. “Het is teleurstellend dat mijn integriteit op deze manier in twijfel wordt getrokken. De beschuldigingen lijken gestoeld op mijn burgerlijke staat in plaats van mijn vaardigheden”, zegt de vrouw van teammanager Toto Wolff van Mercedes.

De Internationale Automobielfederatie (FIA) maakte dinsdag bekend dat het onderzoek gaat doen naar belangenverstrengeling in de Formule 1, na publicaties die in media zijn verschenen. De FIA noemde geen namen, maar alles wijst erop dat het om Toto Wolff en zijn vrouw Susie gaat.

Volgens het Britse maandblad BusinessF1 vermoeden ploegen in de Formule 1 dat Wolff gevoelige informatie uit geheime vergaderingen met teambazen heeft doorgespeeld naar zijn vrouw Susie. Zij is de baas van de F1 Academy, een raceklasse voor vrouwen. In die hoedanigheid schuift ze ook aan bij gesprekken op het hoogste niveau van de FOM, de eigenaar van de commerciële rechten van de Formule 1.

Mercedes snapt niet dat de FIA onderzoek gaat doen naar Toto en Susie Wolff. “We nemen kennis van het bericht van de FIA, dat hiermee gehoor geeft aan ongegronde beschuldigingen van een enkel mediakanaal”, reageerde een woordvoerder. “Onze renstal heeft geen verdere informatie ontvangen en was zeer verrast te horen dat er een onderzoek is ingesteld. We verwerpen de beschuldigingen tegen onze teammanager.”

ANP