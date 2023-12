Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom de nieuwe Suzuki Swift eigenlijk geen nieuw model is

Suzuki trekt het doek van de nieuwe Swift. Wat design en techniek betreft is er weinig spannends te vinden. Suzuki had het beter een facelift kunnen noemen.

De Swift staat al tijden bekend als een leuk steurende, betaalbare en vooral betrouwbare auto. Voor liefhebbers bood Suzuki de Swift Sport. Of er van de vierde generatie ook een sportieve variant komt, laten de Japanners nog niet weten.

Een ‘nieuw’ design voor de Suzuki Swift

De nieuwe Suzuki Swift heeft een nieuwe kleinere grille die meer in lijn is met het design van de ZR-V. Ook de signatuur van de koplampen zie je bij beide modellen terug.

Aan de achterkant vind je ook kleinere lichtunits en ontbreekt het optische boogje op de C-pilaar dat kenmerkend was voor de vorige generatie.

Het interieur

Bij het interieur van de Swift kiest Suzuki nog steeds voor een ‘ouderwets’ klokkenpaneel. Het 9 inch infotainment scherm staat bij de nieuwe generatie bovenop het dashboard en behoort tot de standaarduitrusting. Bij de huidige generatie is het scherm verder naar beneden geplaatst. Wat afmetingen betreft is het nieuwe model identiek aan de uitgaande. Ook blijft de inhoud van de bagageruimte met 265 liter ongewijzigd.

Het lijkt dus meer op een facelift dan een volledig nieuwe generatie. De auto staat ook op hetzelfde Heartect-platform als zijn voorganger. Suzuki geeft aan het platform verder ontwikkeld te hebben en dat het nieuwe model meer comfort biedt, door onder andere vloeistof gevulde motorsteunen, en stiller is door meer isolatiemateriaal en verbeterde rubbers.

Een mild-hybride

Ook onder de motorkap geen verrassingen. De nieuwe Suzuki Swift krijgt weer een mild-hybride aandrijflijn. Deze bestaat uit een 1,2-liter driecilinder die goed is voor 81 pk en 110 Nm aan koppel en een 12v-starter/generator. De elektromotor levert 3 pk en 50 Nm aan koppel. De Swift is hierdoor iets krachtiger en iets zuiniger geworden. De aandrijflijn is zowel leverbaar met handbak als CVT-automaat.

Suzuki Swift in Nederland

Suzuki laat nog niets los over de prijzen van de nieuw Swift. Wel laat het weten dat de Nederlandse marktintroductie in het tweede kwartaal van 2024 plaatsvindt.