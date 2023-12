Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom je nu niet de handrem van je auto moet gebruiken

De winter is inmiddels echt begonnen en we hebben al genoeg nachten gehad waarbij de temperatuur onder het vriespunt lag. Omdat niet iedere auto vorstvrij geparkeerd wordt, is het aan te raden om je handrem niet te gebruiken.

In de winter is rijden met je auto minder zorgeloos dan als de temperatuur boven het vriespunt ligt. Zo moet je je rijstijl aanpassen en zijn winterbanden aan te raden. Ook als je parkeert moet je goed opletten.

De handrem van je auto kan vastvriezen

Als je toch de handrem van je auto gebruikt als je gaat parkeren, en het gaat flink vriezen, dan kan de handrem vast komen te zitten. Beweegt de handremhendel wel, maar komt de auto niet van zijn plek, dan is waarschijnlijk enkel de handremkabel vastgevroren.

In beide gevallen is de oplossing simpel. Zet de motor van je auto aan. Als de motor en verbonden onderdelen opwarmen, komt er vanzelf weer beweging in de handremkabel. Heb geduld, het ontdooien kan soms wel een kwartier duren. Komt jouw auto nog niet van zijn plek, bel dan een expert.

Elektronische handrem

Als je een elektronische handrem hebt, dan heb je geen problemen met vorst. Dergelijke systemen hebben namelijk geen handremkabels maar worden elektronisch bediend.

Heb je een automaat zonder parkeerstand of elektronische handrem, laat dan de hendel in Drive of achteruit staan, zo luidt het advies van de ANWB. De auto zal dan niet wegrollen en de handrem kan niet vastvriezen. Heb je een automaat of elektrische auto met P-stand, dan kan je deze gewoon gebruiken.

Problemen voorkomen

Voor handgeschakelde auto’s met een handrem die werkt middels kabels, is aan te raden om de auto in de eerste of achteruitversnelling te laten staan als je gaat parkeren en de temperatuur duikt onder het vriespunt. Zo voorkom je dat je ’s ochtends niet naar je werk kan of een kwartier moet wachten.