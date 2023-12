Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze Japanse occasion is een slimme betrouwbare keuze voor 5000 euro

Jongedame heeft al even haar rijbewijs, inmiddels een vaste baan, maar in plaats van het OV wil ze toch liever een eigen auto. Maar ja, het budget is beperkt en het moet geen duffe occasion zijn, ruimte doet er niet toe, maar leuk, betaalbaar en betrouwbaar, dàt zijn wel eisen. De Suzuki Swift is dan een goede keuze.

Het aanbod aan occasions is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl, een gespecialiseerde site en zelfs op Facebook, overal kun je tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Een leuke en betrouwbare occasion voor maximaal 5000 euro

Ditmaal gaan we op zoek naar een betrouwbare en leuke tweedehands auto voor maximaal 5.000 euro. Vandaag lichten we de tweede occasion uit. Vind je de Suzuki Swift niets? Kijk dan naar de occasions van dinsdag en donderdag!

Suzuki Swift (2005 – 2010)

De Suzuki Swift heeft een lekker eigenzinnig uiterlijk, waarbij gek genoeg de verschillen tussen de ene en de volgende generatie niet zo groot zijn. We kiezen in dit geval voor een driedeurs, de vijfdeurs komt iets vaker voor. Lastig detail is de vorm van het dak, of van de voorruit, waardoor je soms hooggeplaatste verkeerslichten niet kunt zien.

De Suzuki Swift is lekker wendbaar en rijdt zelfs een tikkeltje sportief. Sterk punt is zijn gewicht van minder dan 1.000 kilo, dat werkt door in verbruik, weggedrag en Houderschapsbelasting. Reken in de praktijk op 1 op 14 á 15. Bij een autobedrijf in Groningen staat een donkergrijze, rijk uitgeruste 1.3 (2010, 139.000 km) voor € 4.999.

Waar moet je op letten bij deze occasion?

De Suzuki Swift is behoorlijk betrouwbaar, maar een paar kleinigheidjes zijn wel bekend. De ruitenwissers en richtingaanwijzers kunnen weigeren òf spontaan gaan werken, dat komt door vocht in een stekker van de boordcomputer. Als de motor niet aanslaat, kan dat komen door een weigerend hoofdrelais. Dat is feitelijk ook een kleinigheid, in het ergste geval moet er een nieuw relais in.