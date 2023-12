Deel dit: Share App Mail Tweet

Reorganisatie bij Volkswagen! Omdat het dak nog steeds in brand staat

Meestal grijpen autofabrikanten terug op nevelige doublespeak als het niet goed gaat, maar Thomas Schäfer, topman van Volkswagen, gaat er vol met gestrekt been in. Het gaat slecht in Wolfsburg.

“We hebben de kosten op allerlei gebieden te hoog laten worden”, zei Schäfer in de zomer. Daarom wil hij een uitgavestop. “Alles staat op het spel. Het dak staat al in brand.”

‘Volkswagen is niet gezond’

“Onze processen zijn té complex, té langzaam en té inflexibel”, ging Schäfer door. Patrik Andreas Mayer, zijn financieel directeur, riep zelfs: “Onze autotak is niet gezond. Dit is onze laatste waarschuwing.”

Dus gaat Volkswagen nu pittig bezuinigen, zo meldt Reuters. Uit interne documenten zou blijken dat VW-topman Schäfer op een personeelsbijeenkomst heeft gezegd dat het bedrijf “niet meer concurrerend” is.

Toch gedwongen ontslagen

Volkswagen is daarom van plan om ouder personeel met vervroegd pensioen te laten gaan. Ook zouden er nu gedwongen ontslagen vallen, terwijl dat eerst werd uitgesloten.

Volkswagen onderhandelt met de ondernemingsraad over een reorganisatieplan dat 10 miljard euro moet opleveren. Er moet binnen de fabrikant bijvoorbeeld minder bureaucratie komen en minder complexiteit.

Minder modellen en varianten

Dat betekent ook dat het aantal modelvarianten nóg verder wordt teruggebracht. Geen lange lijsten met uitvoeringen en opties meer. Hoe minder variabelen in het productieproces hoe beter.

Ook gaan er modellen sneuvelen, zoals de Arteon. “We richten ons op een klein aantal kernmodellen”, legt Schäfer uit. “Dat zorgt voor minder complexiteit en moet ons hogere winsten opleveren.”

Vraag naar EV’s valt tegen

Net als meer fabrikanten heeft Volkswagen te maken met een tegenvallende vraag naar elektrische auto’s. Onder meer de productie van de ID.3, ID.4 en ID.5 is recent al eens tijdelijk stilgelegd.

Ook heeft VW last van de situatie op zijn grootste markt, China. Kopers laten Westerse merken daar steeds vaker links liggen en kiezen voor auto’s van eigen bodem.